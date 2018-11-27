لجنة تنظيم القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية أطلعت السفراء العرب على التحضيرات الخاصة بالقمة

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في إطار التحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة التي تنعقد في بيروت في الفترة الممتدة من 16 إلى 20 كانون الثاني 2019، عقدت اللجنة العليا لتنظيم القمة اجتماعا ظهر اليوم في فندق فينيسيا مع سفراء الدول العربية المعتمدين في لبنان وعدد من معاونيهم.

وخلال الاجتماع اطلع رئيس اللجنة العليا المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير ورئيس اللجنة التنفيذية المدير العام للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد الحاضرين على التحضيرات المتعلقة بالقمة والتفاصيل اللوجستية والتنظيمية والإعلامية المرتبطة بها، وذلك بهدف إطلاع المسؤولين المعنيين بالقمة في الدول العربية على الترتيبات المتخذة والاجراءات الواجب اتباعها لتحقيق مشاركة عربية واسعة في أعمال القمة وما يسبقها من اجتماعات على مستوى كبار الموظفين ووزراء الخارجية والاقتصاد والتجارة.

وتم خلال الاجتماع إطلاق الموقع الالكتروني للقمة وهو: www.beirutsummit.gov.lb