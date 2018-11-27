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"يوم لبنان" في لندن تحضيرا لدورة التراخيص الثانية

27
NOVEMBER
2018
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أقامت وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول "يوم لبنان" في لندن، قدّم خلاله وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل وهيئة إدارة قطاع البترول عروضًا للشركات البترولية المشاركة في هذا اللقاء تمحورت حول التحضير لدورة التراخيص الثانية.

 

وقد شارك في اللقاء ايضا سفير لبنان في المملكة المتحدة رامي مرتضى ونائب رئيس البعثة مروان فرنسيس.


وقد تخلّل "يوم لبنان" الذي أقيم في لندن بالتزامن مع انعقاد مؤتمر PETEX الدولي، عروضا جيولوجية تظهر الاحتمالات الواعدة للموارد الهيدروكاربونية في المياه البحرية اللبنانية، والنظامين القانوني والمالي للأنشطة البترولية في لبنان، والمعايير المعتمدة لتأهيل الشركات مسبقًا للاشتراك في هذه الدورة.

 


كما عقد الوزير واعضاء الوفد اللبناني لقاءات ثنائية مع ممثلين لعدة شركات تنقيب عالمية.


وكان مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا بتكليف وزير الطاقة والمياه والهيئة بالتحضير لإطلاق دورة التراخيص الثانية في نهاية العام ٢٠١٨

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