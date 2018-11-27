باسيل من عين التينة: لا يمكن تشكيل حكومة بالفرض أو الرفض

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شدد رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة على أنه "ليس مقتنعا بوجود قرار خارجي بمنع تشكيل الحكومة ولا ارى قرارا سياسيا داخليا بعدم تأليفها ولا اعتقد بإمكان تشكيل حكومة فيها خلل او اعتلال كبير يمنعها من ان تعمل"، مشيراً الى أن "الحل يجب ان يكون عادلا ولا يمكن تشكيل حكومة بالفرض او الرفض بل بالقبول والتوافق ولهذا اسمها حكومة وحدة وطنية".



ولفت الى أن "للمرة الاولى انتقل بشكل عملي الى الافكار وهي كثيرة وتحدثت بثلاثة افكار مع الرئيس بري لكن الامر مفتوح والاهم الاتفاق على المبادئ"، مشدداً على أن "لا دور لي ولا صفة في هذا الموضوع الا كأي لبناني يريد تشكيل الحكومة ولا يدخلنا احد بأدوار اخرى ولا خسارة وربح لجبران باسيل والتيار ورئيس الجمهورية في هذا الامر ولا يجب التعاطي مع التأليف مثل ملف الكهرباء".



وأضاف: "ارى من الرئيس بري اكثر من تفهم ورغبة مشتركة في القيام بهذا الجهد معا".