باسيل عرض مع السفير الياباني قضية كارلوس غصن وأكد أن الخارجية تتابع قضيته عبر كل الوسائل المتاحة

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استدعى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل السفير الياباني في بيروت ماتاهيرو ياماغوتشي وابلغه أن لبنان مهتم جداً بمتابعة قضية السيد كارلوس غصن كونه لبناني منتشر في الخارج ويمثل إحدى النجاحات اللبنانية المهمة، وموضوعه يهم الرأي العام اللبناني والدولة اللبنانية. وأكد له أن وزارة الخارجية تتابع قضيته عبر كل الوسائل المتاحة للتأكد من انه يتم التعامل معها بكل شفافية حسب القوانين المرعية الإجراء ، وذلك بالتنسيق مع الدولة الفرنسية وكل الدول المعنية، ومع كل الجهات اللبنانية المختصة.

كما تم ابلاغ السفير الياباني عن ورود معلومات مؤكدة إلى وزارة الخارجية عن أن ظروف توقيف غصن تشوبها علامات استفهام كثيرة مطالبة إياه بأجوبة محددة حول مواضيع معينة عن ظروف توقيفه. وتمنت الخارجية الانتهاء من التحقيقات في أسرع وقت ممكن دون التدخل في الشؤون القضائية و إحترام كل حقوقه بالدفاع عن نفسه والتواصل مع عائلته ومحاميه، توصلا إلى إنهاء هذه القضية بكل موضوعية وفقا للمعايير الدولية، ما يعزز علاقات لبنان باليابان ولا يؤثر عليها سلبا.

وأكدت الخارجية للسفير الياباني أنها ستتابع بالتنسيق مع وزارة العدل وكل الجهات المختصة قضية غصن، حرصاً منها على كل مواطن لبناني منتشر، سيما وأن هذه القضية تأخذ بعدا وطنيا لدى كافة فئات المجتمع اللبناني.

رئيس مجلس النواب البلجيكي

والتقى الوزير باسيل رئيس مجلس النواب البلجيكي سيغريد براك الذي قال بعد اللقاء :" كان الحديث مشوقا وموقف الوزير باسيل كان واضحا جدا في ملف النازحين السوريين، معتبرا انه على البلجيكيين بشكل خاص والاتحاد الاوروبي بشكل عام تقديم مساعدة اكبر للبنان للاهتمام بالنازحين، والتأكيد على عودتهم الى بلادهم، وعلى الاتحاد الاوروبي ان يعمل اكثرفي هذا المجال .هذه هي الرسالة التي سنحملها معنا الى بلادنا والى وزير خارجيتنا، وكذلك الى شركائنا الاوروربيين".

وختم براك كلامه بالقول:" في الخلاصة الاجتماع كان مثمرا ومهما ودقيقا."

سفير بريطانيا

والتقى الوزير باسيل سفير بريطانيا لدى لبنان كريس رامبلنغ الذي قال :" اجرينا محادثات جيدة تناولت مسائل ذات اهتمام مشترك والأوضاع في المنطقة و تبادلنا وجهات النظر حولها، ونتطلع الى لقاء جديد قريبا. وأبلغت الوزير باسيل أن بلادي تأمل تشكيل حكومة في أقرب وقت، ومن الواضح ان هناك الكثيرمن العمل يجب القيام به، ونحن مستعدون للتعاون مع الحكومة فور تشكيلها.

سفيرة الإتحاد الأوروبي

وبحث الوزير باسيل مع سفيرة الإتحاد الأوروبي لدى لبنان كريستينا لاسن الأوضاع والتطورات في لبنان و المنطقة.

سفراء جدد

وتسلم الوزير باسيل نسخة عن أوراق اعتماد سفير كوبا لدى لبنان الكسندر موراغا وسفير كوريا كون يونغ داي تمهيدا لتقديمها في وقت لاحق الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون