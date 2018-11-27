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الرئيس ماكرون مهنئاً الرئيس عون بعيد الاستقلال: بامكان لبنان الاعتماد على دعم فرنسا في وجه التحديات التي يواجهها

27
NOVEMBER
2018
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نشاط سياسي وقضائي ودبلوماسي في قصر بعبدا. 
الرئيس الفرنسي: ملتزم بوضع خلاصات المؤتمرات الدولية من اجل لبنان موضع التنفيذ ويجب الاسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية والمباشرة باجراء الاصلاحات الضرورية
 
اعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن التزام فرنسا دعمها للبنان ونموذجه الفريد في وجه التحديات الكبيرة التي يواجهها، وعن تمسكها بوحدته واستقلاله وسيادته وسلامة اراضيه واستقراره.
 
ولفت الرئيس ماكرون في رسالة وجهها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمناسبة عيد الاستقلال الـ75، الى اهمية اعتماد لبنان سياسة النأي بالنفس حيال الصراعات التي تحيط به كي يبقى بعيداً عن التنافس بين القوى الاقليمية، وان يباشر بالاصلاحات الضرورية كي ينهض باقتصاده.
وجاء في رسالة الرئيس الفرنسي:
 
"يطيب لي فخامة الرئيس، ايها الصديق العزيز، ان اتقدم منكم بتهاني الحارة معبرا لكم عن عمق مشاعر الصداقة والتضامن التي تكنها فرنسا والشعب الفرنسي للبنان، في الوقت الذي تحتفل فيه الجمهورية اللبنانية بالعيد الخامس والسبعين للاستقلال. ان لبنان وسط منطقة ادماها الحروب والارهاب والتطرف الديني، يبقى امينا لقيم التسامح والاعتدال والعيش معا التي كانت في اساس تكوينه، ويشكل لهذه الغاية علامة رجاء للديمقراطية وللتعددية.
 
ان فرنسا المتمسكة بقوة بالحفاظ على هذا النموذج اللبناني وعلى وحدة وطنكم وسيادته واستقلاله والاستقرار فيه ستواصل تقديم كل الدعم لكم، في الوقت الذي لا يزال وطنكم يواجه فيه تحديات جمّة. ان اعتماد لبنان سياسة صارمة بالنأي بالنفس عن النزاعات التي تحيط به، امر جوهري لكي يبقى بمنأى عن التنافس القائم بين القوى الاقليمية. ومن الواجب اطلاق عجلة الاقتصاد اللبناني، كما انه من الواجب ايضا ان تسلك الاصلاحات الضرورية طريقها بهدف الاستجابة لحاجات كامل الشعب اللبناني. كذلك فإن لبنان، الذي حمل اكثر من طاقته عبء النزوح السوري، يجب ان يبقى معتمدا على المساعدات الدولية المقدمة الى النازحين والى الدول المضيفة لهم طالما ان ظروف العودة الامنة والطوعية لم تكتمل بعد.
 
لاجل كل هذه الاسباب التزمت فرنسا بشدة الوقوف الى جانب بلادكم، وقد حركت لهذه الغاية شركاءها الدوليين. ففي مستهل العام، انعقدت ثلاثة مؤتمرات دولية لدعم لبنان امنيا واقتصاديا وانسانيا، وقد ارست هذه المؤتمرات طريقا واضحا من اجل لبنان اكثر استقرار واكثر ازدهاراً. واني لمتمسك بشدة بأن توضع توصيات هذه المؤتمرات موضع التنفيذ، لاسيما في ما يتعلق بالاصلاحات الاقتصادية التي تم الالتزام بها في مؤتمر "سيدر" الذي انعقد في باريس بمبادرة من فرنسا في 6 نيسان الماضي، وفي دعم القوى الامنية اللبنانية.
 
ولا يسعني الا ان اعبر عن ارتياحي لحسن سير الانتخابات النيابية في 6 ايار 2018، وفي هذا الاطار من المهم ان يتمكن لبنان من تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة في اسرع وقت. واني اذ اعبّر لكم عن امنيتي بالتمكن من زيارة لبنان، يطيب لي ان اتوجه اليكم باسم فرنسا وباسمي الشخصي باحر تمنيات السلام والازدهار."
 
الى ذلك، شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وانمائية وديبلوماسية وثقافية.
 
الدكتور عصام سليمان
 
وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان وعرض معه عمل المجلس، والاوضاع العامة.
 
سفير ارمينيا
 
واستقبل الرئيس عون سفير ارمينيا في بيروت صاموئيل مكرتشيان في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان وانتقاله الى سفارة ارمينيا في بولندا. وقد نوه الرئيس عون بالجهود التي بذلها السفير مكرتشيان لتعزيز العلاقات اللبنانية- الارمينية، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة.
 
الوزير السابق الان طابوريان
 
وفي قصر بعبدا الوزير السابق الان طابوريان الذي تداول مع رئيس الجمهورية في عدد من المواضيع العامة.
 
فريق عمل الافلام الوثائقية
 
والتقى الرئيس عون الفريق الذي اعدّ الفيلم الوثائقي لمناسبة الذكرى الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية والوثائقي الذي بث لمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للاستقلال، وحضر اللقاء السادة رمزي رعد وإدي رزق وكريم رحباني، والذين شاركوا في الفيلم الوثائقي عن الاستقلال. وقد شكر الرئيس عون فريق العمل والمشاركين على جهودهم مقدرا مبادراتهم.
 
تسلم العلم اللبناني
 
وتسلّم الرئيس عون من السيد جوزف حارس وعقيلته السيدة ليليان سعد، علماً لبنانياً موقعاً من الجالية اللبنانية في كندا عام 1991، حافظا عليه لتقديمه للرئيس عون في قصر بعبدا. وشدد السيد حارس وعقيلته على المعاني التي تحملها هذه الخطوة لجهة تعلق اللبنانيين بوطنهم اينما كانوا، وفي مختلف الظروف والاوقات.
 
واعرب الرئيس عون عن تقديره لما قام به السيد حارس والسيدة ليليان، مشدداً على ان رمزية العلم اللبناني لا تنحصر بمكان او زمان، وهي تجسيد للوطن، وان التوقيع عليه هو تعبير عن الانتماء الى لبنان، حتى في دول الانتشار.
 
نقابة العلوم المعلوماتية
 
واستقبل رئيس الجمهورية رئيس نقابة العلوم المعلوماتية في لبنان رامي رياض سنتينا على رأس وفد من النقابة اطلع الرئيس عون على أهدافها ونشاطها مشيراً الى انها تأسست في ايار 2018 وتضم خريجين من مختلف الجامعات في لبنان في مجال المعلوماتية بمختلف إختصاصاتها، ليكون هذا القطاع ممثلا في اطار قانوني، عارضاً تقديم مساعدة للدولة كهيئة استشارية تضم خبراء من الشباب اللبنانيين.
 
ورحب الرئيس عون بالوفد متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه، مشدداً على أهمية هذا القطاع في مسيرة تطوير مؤسسات الدولة.
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