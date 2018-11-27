النائب نقولا صحناوي: عملية الاصلاح تبدأ بتحديد المسؤوليات في مختلف الملفات ونترك للقضاء تحديد هذه المسؤوليات

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أطل النائب نقولا صحناوي في مقابلة ضمن برنامج نهاركم سعيد عبر ال LBCI واعتبر في خلال حديثه أن كل لحظة نخسرها في موضوع تشكيل الحكومة لا تعوض حيث يجب ان تبصر الحكومة النور بسرعة ، مضيفاً : للاسف هناك الكثير من المشاكل التي يجب حلها ونحن نقوم بالجهود اللازمة لحل الخلافات حول العراقيل الموجودة وبمختلف الملفات.

صحناوي شرح أن المثل الذي اعطاه رئيس الجمهورية ميشال عون عن سليمان الحكيم وام الصبي اراد من خلاله امهال الفريقين ذات وجهتي النظر المختلفتين لاتخاذ القرار المناسب بالتنازل او ايجاد الحلول فيكون بذلك احدهما أم الصبي ويكون قلبه على البلد.

وعن ملف الرملة البيضاء أكد صحناوي أنه لم يتم لفلفة ما حصل وقال إننا بدأنا اولى المحطات للوصول الى الحقيقة حيث اجتمع المسؤولون جميعاً امس وقدموا افاداتهم امام النواب في المجلس ورأى أن عملية الاصلاح تبدأ بتحديد المسؤوليات في مختلف الملفات تاركاً للقضاء تحديد هذه المسؤوليات وأشار الى أنه علينا كنواب العمل من اجل خدمة الناس وسد الثغرات من خلال الضغط الذي باستطاعتنا ان نقوم به.

هذا ولفت صحناوي الى أن ازمة النازحين ازمة وطنية كانت تستحق استنفار كل القوى السياسية لاعادتهم الى بلدهم بافضل الظروف الممكنة ولكن للاسف هناك عدة محاور تعمل ضد هذا الملف حيث أن لا توافقاً وطنياً حول ملف النازحين ولا توافقاً دولياً ايضاً وهو الامر الذي اكده الفاتيكان .

وأضاف صحناوي كنا قد تأملنا بالمبادرة الروسية ويبدو انها تفرملت اليوم وللاسف افرقاء عدة ينتظرون الخارج انما فريقنا لا يقوم بذلك ومهما قال المجتمع الدولي يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية لبنان.