الوفد نيابي اللبناني يلتقي في فرنسا بالمسؤولين في وكالة التنمية الفرنسية

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التقى الوفد النيابي اللبناني في يومه الأول من زيارته الى فرنسا بالمسؤولين في "وكالة التنمية الفرنسية "(AFD) وتناول النقاش تحديد الأولويات للعام المقبل وهي تشمل قطاعات التربية والتعليم والصحة والبيئة ومساعدة لبنان على تحمّل اعباء النزوح السوري حيث تمّ تفنيد كل المشاريع القطاعية التي سيتم تمويلها من قبل الوكالة.

يذكر ان الوفد النيابي اللبناني توجه الى فرنسا في زيارة رسمية بهدف تطوير العلاقة بين المجلسين، تستمر خمسة أيام ويضم: النائب سيمون أبي رميا رئيس لجنة الصداقة اللبنانية الفرنسية، الوزير مروان حمادة، الوزير بيار أبو عاصي، النائب ميشال موسى، النائب رولا الطبش والنائب على بزي.

وكان قد استقبل الوفد النيابي اللبناني رئيس لجنة الصداقة اللبنانية الفرنسية البرلمانية في الجمعية الوطنية الفرنسية النائب Loic Kervran الذي أولم على شرف الوفد.