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نقولا: من يمارسون الدلع السياسي هم المسؤولون عما نحن فيه اليوم

27
NOVEMBER
2018
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سأل النائب السابق نبيل نقولا أن "لماذا رئيس الحكومة فقط من يمكنه ان يطير حكومة بينما رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور لا يمكنه ان يحل مجلس النواب أو يطير حكومة؟".
 
وفي تصريح تلفزيوني له، أشار نقولا الى أنه "بالديمقراطية التوافقية، كل الامور المسجلة في الدستور لا تقول أن هناك ديمقراطية توافقية، فلنذهب لتشكيل حكومة بأفكار معينة، من يريد أن يدخل بها فليدخل، ومن لا يريد فليذهب الى صفوف المعارضة".
 
وشدد على ان "الرئيس ميشال عون ليس ككل الرؤساء، جاء ليحكم وليغير، والناس ينتظرون منه تحقيق آمالهم"، مشيراً الى أنه "لا يمكن أن يكون متفرجا، بل يجب أن يكون لديه دور ودوره يمكن أن يأخذه من دعم الشعب له".
 
 
ورأى ان "اليوم هناك انقسام بالبلد وهذا الانقسام حاد بشكل يجب ان يكون هناك طرف ثالث يؤثر"، مشيراً الى ان "الشعب اللبناني ليس غبيا وأطلب من الشعب دعم رئيس الجمهورية، فالرئيس اليوم يتوجه الى الشعب اللبناني ويتكلم من وجع"، لافتاً الى أن "الناس تقول اليوم ان الرئيس هو مسؤول عن كل ما يحصل، لكن اي الصلاحيات التي هي لديه؟ اعطوه صلاحيات وثم اتهموه بالتقصير".
واعتبر نقولا أن "من يتحمل مسؤولية ما نحن فيه الآن هم من يتدلعون وهناك سياسيون يتدلعون"، مشيراً الى أنه "على رئيس الحكومة المكلف أن يستقبل نواب اللقاء التشاوري ويستمع اليهم والى مطالبهم، فهم نواب وهناك ناس خلفهم"، مشدداً على ان "التعنت حاليا أثناء تشكيل الحكومة سيخلق مشاكل اثناء عمل الحكومة، ولا يمكن ان ندخل بنوايا سيئة مسبقا".
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