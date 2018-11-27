جعجع: افضل ما جرى هو انتخاب عون رئيسا للجمهورية

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أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان "افضل ما جرى هو انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية لتفعيل المؤسسات، وحماية المسيحيين بالرئيس التمثيلي القوي، وبما أنجزت المصالحة القواتية مع التيار الوطني الحرّ."

وشدد جعجع في حديث لـ"المدن" على ان "المسألة استراتيجية وليست تفصيلية تقف عند حدود اختلافات آنية وسياسية مصلحية، وهذه ستؤسس إلى ما هو أبعد مستقبلاً لإثبات الثقل والتأثير المسيحيين في المعادلة الداخلية، وهذا لا يمكن تجاوزه مستقبلاً. "وعن العلاقة مع حزب الله، قال جعجع: "لا علاقة مع حزب الله، وهي محصورة في بعض المؤسسات الرسمية، عدا عن ذلك ليس هناك من غزل، ولا مسايرة، وحين يكون لدينا موقف سياسي نقوله ولا شيء تغيّر."