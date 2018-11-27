living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماذا كان بداخل بئر يشتبه بالتخلص من جسد خاشقجي فيه (صور)

27
NOVEMBER
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لندن- عربي21 - نشرت مواقع تركية صورا التقطت لمحتويات بئر داخل إحدى الفلل التي يملكها سعودي بمنطقة يلوا في إسطنبول خلال عمليات البحث عن أدلة مرتبطة بقتل الصحفي جمال خاشقجي.
 
وأظهرت صور نشرها "ساكنجا" التركي لبئر إحدى الفيلتين كمية كبيرة من القاذروات والأوساخ بداخلها وقام الأمن التركي بمساعدة فرق الإطفائية بسحب الماء من داخله للبحث عن أي آثار محتملة لما تبقى من جسد خاشقجي.
 
وسلطت صحف تركية على التطورات الجديدة في مسار تحقيقات جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي بعد كشف المدعي العام بإسطنبول عن بدء عمليات تفتيش في فيلتين لشخصين سعوديين أحدهما مقرب من العائلة المالكة السعودية بمنطقة يلوا جنوب إسطنبول.
 
ونشرت صحف ومواقع تركية صورا لعمليات البحث والتفتيش التي قامت بها فرق البحث الجنائي والشرطة داخل الفيلتين وأخذ عينات من التربة فضلا عن سحب المياه المتواجدة بداخل بئري ماء بداخلهما.
 
وقال المدعي العام التركي بإسطنبول إن شخصا يدعى منصور عثمان أبو حسين وهو أحد المشتبه بكونه من فريق اغتيال خاشقجي اتصل هاتفيا قبل عملية الاغتيال بمحمد أحمد الفوزان صاحب إحدى الفيلتين وتناقش معه بشأن التخلص من جسد الصحفي بعد قتله.
 
وأشار بيان للمدعي العام إلى أن الفوزان توارى عن الأنظار وغادر تركيا بعد اغتيال خاشقجي في الثاني من الشهر الماضي.
 
وتضمنت عمليات التفتيش عن آثار متعلقة بالجريمة أخذ عينات من بئري الماء في الفيلتين بعد معاينتهما بالإضافة لعينات من التربة وقامت وحدة الكلاب البوليسية والأثر "ميلو" بتفحص الحديقتين والمحيط الخارجي للفيلتين للبحث عن آية دلائل تتعلق بالجريمة.
 
ومنذ ساعات الصباح نشطت فرق البحث الجنائي التركية في جمع العينات من داخل الفيلتين بعد الحصول على أمر قضائي بالتفتيش واستمرت عمليات البحث حتى الساعة السادسة مساء.
 
وكشفت الادعاء العام أن الفيلتين بنيتا على أراض زراعية بشكل مخالف للقانون والهدف من تملكهما والتقطت عدسات الكاميرات صور الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده على الباب الداخلي لإحداهما.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout