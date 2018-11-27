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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 27-11-2018

27
NOVEMBER
2018
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البناء
تحدثت مصادر إعلامية غربية عن تحضيرات لتظاهرات احتجاجية تنتظر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الأرجنتين بمناسبة مشاركته في قمة العشرين، وقالت إنّ الجماعات التي تهتمّ عادة بتنظيم الإحتجاجات المناهضة للعولمة هي التي تقود التحركات الهادفة لإعلان عدم الترحيب بالزيارة، وقالت المصادر إنّ الأهمّ من التكهّن بنتائج هذه الحملات عملياً هو الإستنتاج أنّ السعودية التي حظيت بحصانة من ايّ استهداف إعلامي وسياسي وشعبي باتت اليوم موضوعاً مطروحاً بقوة في الرأي العام العالمي مع مفعول رجعي للمساءلة عن عقود ماضية…


الجمهورية

قال أحد القياديين في تيار سياسي فاعل إن الرئيس المكلف سيردّ على طلب موعد النواب السنّة للقائه برفض استقبالهم.


رفض حزب سياسي تحديد موقفه من إتجاه حزب آخر الى طرح موضوع سياسي في الفترة المقبلة معتبرًا أن الأمر سيجر البلد الى سجالات هو في غنى عنها حاليا والى جدليات دستورية.

اللواء


همس
لا يُخفي قريبون من مقرّ رئاسي امتعاضهم من تصريحات أخيرة لقطب وسطي.

لغز
تبيَّن أن فروقات تعويضات المتقاعدين في عدد من الإدارات سيتأخر دفعها لأسباب تتعلق بتوافر السيولة؟!

المستقبل


يقال إن ديبلوماسيين غربيين يلفتون إلى أن دولا كبرى تراقب مدى استجابة لبنان لطلب الأمم المتحدة إنشاء قوة بحرية تتحمل مسؤولياتها بالنسبة الى الحدود البحرية، مع الاشارة الى أن "اليونيفيل" تقوم بهذه المهمة في الجنوب.

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