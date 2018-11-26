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كيف تضامنت النجمات العربيات مع قضية العنف ضد المرأة وماذا قالت إليسا؟

26
NOVEMBER
2018
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بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضدّ المرأة، طالبت الفنانة إليسا والممثلة ماغي بو غصن ، النساء المتضرّرات من العنف بعدم الرضوخ، وانتقدتا صمت النساء على ما يُقترف في حقهنّ.

وقالت إليسا في تغريدة عبر حسابها عبر " تويتر ": "العنف ضد المرأة منو رجولة ولا بطولة .. العنف هوي جريمة وإذا المرأة ما حكيت وكسرت صمتها، ما حدا رح يحكي عنها".

من جانبها، كتبت ماغي بو غصن : "ما ترضخي للعنف بجميع أشكاله.. حاربي لكرامتك.. ولتربي جيل بيرفض العنف بدوره. الحياة هبة من الله ولا بني آدم مين ما كان يكون إلو الحق يسيرها غيرك.. كوني قوية".

ودَعت الإعلامية دجى داوود إلى تعزيز دعم المرأة في مواجهة العنف وتقديم الدعم الكافي للناجيات عقب تعرضهن لاعتداءات عنيفة، فقالت عبر "تويتر": "المرأة التي تصمت على تعرّضها لانتهاكات ليست ضعيفة، ولكنّها ضحيّة قوانين مجحفة ومجتمع مبني على الذكوريّة..قدّموا الدعم للناجيات كي لا تبقى النساء خائفات".

اللواء

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