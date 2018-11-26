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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



بلجيكا تدعم لبنان في المحافل الدولية.. أبلغ ذلك رئيس البرلمان البلجيكي لرئيس الجمهورية ونظيره اللبناني والرئيس سعد الحريري.



وخارج إطار زيارة الضيف البلجيكي إستمرت عثرة التأليف الحكومي وفهم من أوساط سياسية أن طرحا جديدا سيتم في اليومين المقبلين يقضي بالتوافق على شخصية سنية تشكل حلقة وصل بين تيار المستقبل وحزب الله على ان تكون من حصة رئيس الجمهورية.



وفي شأن آخر أمضت لجنة الاشغال النيابية ساعات عدة في جلستها اليوم من دون الوصول الى تحديد المسؤولية في طوفان الرملة البيضاء.



وفي البرلمان ايضا تقدم عشرة نواب باقتراح قانون لتعديل قانون حماية المرأة من التعنيف.



في الخارج وتحديدا في اسطنبول تحدث المدعي العام عن شخص سعودي له علاقة بإخفاء جثة الصحافي جمال خاشقجي وقد داهمت الشرطة منزله.



وفي الامم المتحدة إهتمام بوأد التوتير الروسي-الاوكراني الناجم عن اعتراض ثلاث سفن أوكرانية دخلت المياه الروسية.



وفي سوريا أصدر الرئيس بشار الاسد مرسوما بتشكيل هيئة عليا للمصالحة الوطنية.



نبدأ من طوفان الرملة البيضاء وإخفاق اللجنة البرلمانية في تحديد المسؤول عن ذلك.





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* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"



لدى التدقيق في هوية "الصبي" المولود في رواية سليمان الحكيم يتضح أنه يتحدر من "سليلة بي الكل" حيث سيرق قلب الرئيس ميشال عون على تقطيع "لبنانه" وسيعلن أبوته وأمومته للحل لأن عهده سيكون المتضرر الأكبر من بقائه عهدا لتصريف الأعمال وإذا كان الرئيس سعد الحريري مكلفا.. فإن العهد كان مسؤولا.. ولن تغفر له وقفة المتفرج على إهدار سنوات حكمه وربما كان كلام سمير جعجع اليوم "وصفة حكيم" عندما دعا عون والحريري اللذين يمسكان "بالقلم" وصلاحيات التوقيع الى اتخاذ قرار حاسم: فإما يقولان لحزب الله نريدك في الحكومة، أعطنا اسماء وزرائك، وإلا فليشكلا حكومة بمن حضر والهدر في الوقت رآه الرئيس نبيه بري ترفا لم يعد متاحا وذهب مرة جديدة للدعاء لكن فروض الصلاة لرئيس المجلس يمكنها أن تصل اسرع الى السماء إذا ما رفع الأذان من قبة المجلس النيابي دفاعا عن اعضاء المجلس النيابي.. أي النواب الستة الذين يتعرضون اليوم لأسوأ عملية "تنمر" سياسية من قبل رئيس الحكومة الذي يعاملهم بفوقية ويتجاهل وجودهم وحتى لقاءهم والى حين الاعتراف فإن لبنان لا يعدو كونه مستوعب رسائل خطرة.. فبعد خطر برقيات الاقتصاد والدين العام تلقى نواب زاروا الفاتيكان رسالة مباشرة من وزير خارجيتها بول غالاغر نقل فيها حسم المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة بأن عودة النازحين السوريين لن تكون قبل الحل السياسي في بلدهم وبرسالة لها المفعول الاقوى الى المجتمع الدولي ورفض تعليماته أعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم اليوم الانتقال إلى مرحلة مهاجمة الإرهاب وحدد سير الخطة بأن المطلوب هو منع انتقال الإرهابيين ومنع وصول إمداداتهم وملاحقتهم بلا هوادة واعتماد نظام موحد لتبادل المعلومات وتوقف بعض الدول عن الاستثمار في الإرهاب". وبارهاب اسرائيلي دائم وبمفعول رجعي يعود الى اجتياح العام اثنين وثمانين فإن اعتراف العدو باستهداف سفينة مدنية على مرفأ طرابلس من شأنه ان يدفع باتجاه الشكوى ضد اسرائيل لدى المحاكم الدولية المختصة. فلبنان لن يكفيه ولا تفيده رسائل التضامن الدبلوماسية وابداء الاسف لان العدو تعود ان "يبل" الرسائل والقرارات الاممية ويشرب مياهها.. لكن ما سيقلق اسرائيل هو رفع شكوى يوقع عليها ذوو الضحايا وتتبناها الدولة اللبنانية ويتم تفعليها عالميا. وما عدا ذلك.. يبتلعه البحر. والى الارهاب المقطع والمذوب بالاسيد.. تخبطت تركيا اليوم في جثة.. وبدأ محققوها البحث عن جثة الصحافي جمال الخاشقجي في مزرعة نائية جنوب شرقي إسطنبول وذلك بناء إلى معلومات استخبارية جديدة أظهرت أن عميلا سعوديا متورطا كان قد اتصل بصاحب المزرعة قبل يوم من الجريمة ويضع هذا البحث صدقية تركيا على حد المنشار.. فكيف أعلنت سابقا تذويب الجثة بالاسيد ثم تبحث عنها اليوم في قصور نائية؟.





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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"



بعد كلام النائب حسن فضل الله وهجومه على النهج السياسي والاقتصادي للرئيس الشهيد رفيق الحريري، إنطلقت جوقة المرتزقة في حملة معروفة الاهداف للتطاول على الرئيس سعد الحريري ومقام رئاسة الحكومة في لبنان.



فبين وئام وهاب مرتزق ساجد والنائب اللقيط الوليد سكرية بدأ تنفيذ امر عمليات اعلامي بالهجوم على الرئيس المكلف ووضع المزيد من العراقيل امام تأليف الحكومة.



حلفاء “حزب الله” أو مرتزقته لا فرق، يتولون مهمات اقل ما يقال فيها انها مهمات دنيئة لا تمت الى الاخلاق السياسية بأية صلة، بل هي تنم عن اسلوب رخيص في مقاربة المسائل الخلافية، على صورة الاشكال التي تتبارى على الشاشات في الاساءة الى الكرامات، وتشويه الصفحات الوطنية الناصعة التي كتبها الرئيس الشهيد رفيق الحريري وباتت علامة مميزة من علامات البناء والاعمار والنهوض الوطني.



حزب الله يستحضر صغاره للعبث في ملاعب الكبار.. آن لهذا التلاعب في استقرار البلاد ان يتوقف وآن لألسنة السوء ان تتوقف عن بخ السموم في وجوه اللبنانيين.



حملة المرتزقة واجهتها سلسلة من المواقف ردت الاساءات الى نحور أصحابها، اما عقدة التأليف فما زالت عند من اخترعها، ولا شيء في الافق يشير الى ان حزب الله يستعجل الحلول او يحمل مع سائر اللبنانيين هموم درء التحديات الاقتصادية.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"



الجميع كانوا في العرس اليوم لكن العريس لم يحضر... مجرور الرملة البيضاء، أو ما بات يعرف بمجرور الإيدن باي، حضر الجميع "كرماله" إلى مجلس النواب، إلا المعني الأول, فلم يحضر... لا أحد عن "الإيدن باي" في الإجتماع الذي تحولت مداولاته إلى سوق عكاظ، فتداخل ما هو وزاري بما هو نيابي بما هو قضائي بما هو إداري، وكل ذلك من أجل الإجابة عن سؤال معروف جوابه، وهو: من أقفل مجرور الإيدن باي بالباطون؟ وبطلب ممن؟ وبإيعاز ممن؟ وبغض نظر ممن؟ وبغطاء ممن؟ معظم الذين كانوا في جلسة اليوم يعرفون الجواب، لكنهم بدلا من لفظه، تلفظوا بكل شيء إلا بما يجب ان يتلفظوا به؟



طريقة تعاطي المسؤولين مع فضيحة مجرور الإيدن باي، تشكل علامة غير مشجعة على طريقة معالجة الدولة ملفات الفساد، فإذا كان كل مجرور سيجمع هذا العدد من المسؤولين، كما اجتمعوا اليوم، ويتحول اجتماعهم الى سوق عكاظ، ولا يخرج بنتيجة، فعلى مكافحة الفساد السلام ...



يا سادة... من اقفل مجرور الإيدن باي معروف، ومن وراءه معروف، أما إذا كنتم تريدون تمييع الحقيقة، فلماذا تعذبون انفسكم والناس ؟ "اصلا" الناس لم تعد تثق بمعالجاتكم، لقد سقطتم من عيونهم وضمائرهم، ولا شيئ يعدل من نظرتهم سوى رؤية " راعي المجرور" وراء القضبان، وما عدا ذلك، سيبقى "راعي المجرور" اقوى منكم جميعا.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"



أفق مسدود بوجه ولادة الحكومة وكل ما يحاول أهل التشكيل بثه من أجواء تفاؤلية هو تمن ليس إلا.



أما الدعاء الذي لجأ إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري مجددا فهو التعبير الأنسب في ظل ما وصلت إليه أزمة التشكيل. فأين التفاؤل وكل على موقفه لا تراجع لا تنازل ولا حتى ملاقاة الى نصف الطريق.



آخر المعلومات بحسب مصادر مواكبة أن الرئيس المكلف لن يلتقي اللقاء التشاوري والقرار نهائي ونقطة على السطر وقد أبلغ المعنيين بذلك.



وعلى خط النواب السنة وبعدما تركت لهم هوامش باختيار من يرضون عنه قالت مصادرهم للـNBN أن هذا الأمر كان يصح لو أن الرئيس الحريري تجاوب مع طلبهم اللقاء به وتعاطى معهم ككتلة مقدرة لا رجوع عنها فمن يقول إنه لا ينتقص من قيمة أحد منهم لم يمانع لقاءهم مجتمعين ولماذا يريد تفريق تكتلهم، وعليه أين المخرج ومن هو الوسيط المقبل بعدما فشلت مهمة باسيل بتقريب المسافات.

من هنا دعا الرئيس بري الى التفاؤل بالخير والدعاء لأنه لم يعد للبنان واللبنانيين سوى ذلك.



رئيس المجلس ردد مع رئيس الجمهورية الكلمة التي قالها حول إنه لم يعد هناك من مجال للترف على الإطلاق وكان يجب أن يكون لبنان أمام حكومة ليس اليوم وإنما البارحة.



وفيما ينتظر لبنان حكومته العتيدة أصدر الرئيس السوري بشار الاسد مرسوما عدل بموجبه حكومة بلاده وشمل تسع وزارات.



اليوم تابعت لجنة الأشغال النيابية فضيحة مجرور الرملة البيضاء واستمعت الى جميع المعنيين بالقضية محصنة بـ"كارت بلانش" من الرؤساء الثلاثة وهي ستتابع القضية حتى النهاية وفق ما عبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجه.





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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"



بين كل المد والجزر الاعلامي، يبدو ان في الخفاء حراكا حكوميا، وما على اللبنانيين سوى انتظار هدهد ما، عله يأتي بالدليل على سليمان الحكيم، ومعه الخبر اليقين..



في جديد الحراك على ما علمته المنار، ان لقاء بعيدا عن الاعلام جمع الوزير جبران باسيل بالنائب عبد الرحيم مراد للبحث في الشأن الحكومي، فيما الرئيس سعد الحريري لا يزال محجما عن لقائهم كنواب متكتلين طلبوا موعدا من رئيس حكومة مكلف، وهو ما يكلف البلد مزيدا من هدر الوقت.. فالوقت اصبح ضاغطا على الجميع، ولم يعد هناك من مجال لترف المناورة، التي ان طالت فستظهر عليها علامات المؤامرة، في ظل ما يعيشه لبنان والمنطقة بل العالم من تحديات وتبدلات كبيرة..



في المنطقة، ككرة ثلج تكبر الاحتجاجات على زيارة محمد بن سلمان لتونس والجزائر، والعنوان رفض زيارة الحاكم بالاسيد والمنشار بلاد الثورة والاحرار كما يقول التونسيون. فيما يرفض الجزائريون استقبال قاتل الاطفال في اليمن ومبعثر حدائق عدن، والسائر في طريق الصفقات لاتمام جريمة العصر بالتخلي عن فلسطين وقدسها الشريف..

اما الفلسطينيون فلن يتخلو عن حقهم بالمقاومة بما يستطيعون، وجديدهم عملية دهس نفذها الفدائي الممرض رمزي ابو يابس في مستوطنة عتصيون قرب الخليل، فاصاب ثلاثة جنود صهاينة، قبل ان يقضي شهيدا برصاص الاحتلال..





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"



بعدما تم نعي مبادرة الوزير باسيل الساعي الى تسهيل تأليف الحكومة أعادها اليوم الى الحياة اذ اعتبر أنها مستمرة، لكن ما رشح عن تفاصيل الهندسة الباسيلية الجديدة لا يعزز الآمال بتمكنها من النجاح، فهي لا تزال ترتكز على وزير سني من نادي الستة الأمر الذي يرفضه الرئيس الحريري، بالنسبة الى المستقبل المعركة في مكان آخر، اذ يعتبر أن على حزب الله ضبط ألسنة نوابه وحلفائه السنة والغاء أمر العمليات بشتم الرئيس الشهيد رفيق الحريري ونجله الرئيس المكلف.



وفي رد مباشر على السيد حسن نصرالله المصر على توزير سني الى يوم القيامة اعتبر مسؤول أزرق للـ mtv أن الرئيس الحريري مكلف الى يوم القيامة، واستدراجه الى اليأس غير وارد، وغمز من قناة الرئيس عون بالقول ان من وضع السكين على رقبة الصبي ويستخدم فئة لتعطيل التأليف هو الذي يمنع الحلول.



وسط السجال الحكومي الذي يهدد باعتراف الجميع بأنه سيؤدي الى تصدع الاقتصاد والوضع المالي يواصل حاكم مصرف لبنان تصبيج الحال بما تيسر مذكرا بأن المركزي أقوى من كل الخضات فيما يتابع وفد المصارف اللبنانية مساعيه في أميركا لمنع عاصفة عقابية جديدة على حزب الله من أن تؤذي في طريقها لبنان.



في سياق اشكالي، اخر مجرور الايدن باي لا يزال مسدودا بالفساد، ورغم التحرك النوعي والجدي النيابي والقضائي المجهولون المعلومون الضالعون في جريمة فيضان المجرور يسرحون ويمرحون اذ ان محدلة المحاسبة القضائية تعمل بتمهل لا يرضي تعجل الناس ورغبتهم في رؤية المرتكبين وراء القضبان، لكن القيمين عليها يجزمون بأن سلحفاة العدالة لا بد ستصل الى ما يتوقعه اللبنانيون منها ولو بعد حين.





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* مقدمة نشرة اخبار ال "او تي في"



حكوميا، عنوان المرحلة بعد كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون السبت: البحث عن أم الصبي.



لكن، باستثناء تأكيد الافرقاء أن الاتصالات والاجتماعات مستمرة وراء الكواليس لبلورة صيغة حكومية بعيدا من منطقي الفرض والاستئثار، لا جديد على المستوى الحكومي اليوم باستثناء تأكيد الوزير جبران باسيل عبر الأوتيفي ان مبادرته التي كلفه بها رئيس الجمهورية لم تتوقف، وتذكير الرئيس نبيه بري بوجوب التفاؤل بالخير والدعاء. وفي هذا الاطار علمت الاوتي في ان الساعات المقبلة ستشهد خطوات عملية تصب في سياق تفعيل العمل للوصول الى حل.



وفي الموازاة، لا تزال المعلومات تؤكد تريث بيت الوسط في لقاء نواب اللقاء التشاوري الذين طلبوا موعدا للقاء رئيس الحكومة المكلف.



وفي غضون ذلك، احتلت فضيحة فيضان مجارير بيروت اليوم حيزا واسعا من الاهتمام، حيث حضرت على طاولة لجنة الاشغال النيابية، فيما طيف منطق تجهيل الفاعل كان الطاغي على الاجواء التي سربت عن الاجتماع المطول.





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