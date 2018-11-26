على مدى اكثر من 3 ساعات اجتمعت لجنة الاشغال لمتابعة فضيحة فيضان مجرور الرملة البيضاء

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اكثر من فضيحة جديدة تتعلق بفيضان مجرور الرملة البيضا كشفت خلال اجتماع لجنة الاشغال ، اجتماع دام لثلاث ساعات وتميز من حيث الشكل بحضور لافت من قبل كل المعنيين بهذا الملف من نواب بيروت، محافظ بيروت ، رئيس بلدية العاصمة، مجلس الانماء والاعمار ، رئيس بلدية الغبيري وانحاد بلديات الضاحية وممثلين عن كل الوزارات المعنية.

ناهيك عن اختلاط مياه الامطار بمياه الصرف الصحي ، 3 اسباب ادت الى هذا الفيضان، بحسب ما قالته مصادر مشاركة لل او تي في ، اثنان منهما معلومان ويتعلقان باقفال مجرور الايدن باي من جهة واقفال السكر الموجود في نطاق امن الدولة من جهة ثانية، اما السبب الثالث الذي كشف فهو انشاء احد المتعهدين حائط وصف بالسري عند مدخل محطة ال ps2 بحجة حمايتها. لا احد من المعنيين طلب انشاء هذا الحائط فكيف بني اصلا؟ وكيف لم تلاحظ القوى الامنية وعناصر البلدية ذلك؟ اسئلة ظلت من دون جواب.

اكثر من ذلك تبين بحسب المداولات ان بلدية بيروت كانت على علم باقفال مجرور الايدن باي بالباطون ، ولكنها قالت انها لم تتدخل لفتحه لان المجرور يمر بملك خاص لا عام وهي تخوفت من اجراءات قد يقدم عليها صاحب هذا الملك بحقها ، لذلك قامت باستحداث قناة اخرى للحؤول محله.

رغم كل ما سبق لم تتمكن اللجنة من تحميل المسوؤليات وتسمية الاشخاص باسمائهم وخرجت بمفردات فضفاضة

مدعي عام التمييز كشف خلال الجلسة انه استمع ل 11 شخصا في هذه القضية وسيستمع الى 3 متبقيين من بينهم محافظ بيروت ورئيس بلدية بيروت والغبيري .

اما وزير الداخلية نهاد المشنوق فابدى امتعاضه من اختلاط التحقيقات اداريا وقضائيا ونيابيا وهو اعتبر ان هذا الامر يعرقل الوصول الى نتيجة. في الموازاة اصر نواب حزب الله وحركة امل على ذهاب التحقيقات الى ابعد مدى

اللجنة اتفقت على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار الفيضان ابرزها : هدم الحائط الذي وصف بالسري، فتح المسارب التي اغلقت سابقا ، استحداث قناة مغلقة جنوبي الايدن باي وتفعيل محطات التكرير الموجودة علما انه خلال الجلسة كشف عن صرف ملايين الدولارات على هذه المحطات في السنوات الماضية من دون نتيجة.

مشهد سوريالي دفع باحد النواب للقول : اذا دولة مش عم تعرف تدير مجرور بدكن ياها تدير بلد؟