living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

على مدى اكثر من 3 ساعات اجتمعت لجنة الاشغال لمتابعة فضيحة فيضان مجرور الرملة البيضاء

26
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اكثر من فضيحة جديدة تتعلق بفيضان مجرور الرملة البيضا كشفت خلال اجتماع لجنة الاشغال ، اجتماع دام لثلاث ساعات وتميز من حيث الشكل بحضور لافت من قبل كل المعنيين بهذا الملف من نواب بيروت، محافظ بيروت ، رئيس بلدية العاصمة، مجلس الانماء والاعمار ، رئيس بلدية الغبيري وانحاد بلديات الضاحية وممثلين عن كل الوزارات المعنية.

ناهيك عن اختلاط مياه الامطار بمياه الصرف الصحي ، 3 اسباب ادت الى هذا الفيضان، بحسب ما قالته مصادر مشاركة لل او تي في ، اثنان منهما معلومان ويتعلقان باقفال مجرور الايدن باي من جهة واقفال السكر الموجود في نطاق امن الدولة من جهة ثانية، اما السبب الثالث الذي كشف فهو انشاء احد المتعهدين حائط وصف بالسري عند مدخل محطة ال ps2 بحجة حمايتها. لا احد من المعنيين طلب انشاء هذا الحائط فكيف بني اصلا؟ وكيف لم تلاحظ القوى الامنية وعناصر البلدية ذلك؟ اسئلة ظلت من دون جواب.

اكثر من ذلك تبين بحسب المداولات ان بلدية بيروت كانت على علم باقفال مجرور الايدن باي بالباطون ، ولكنها قالت انها لم تتدخل لفتحه لان المجرور يمر بملك خاص لا عام وهي تخوفت من اجراءات قد يقدم عليها صاحب هذا الملك بحقها ، لذلك قامت باستحداث قناة اخرى للحؤول محله.

رغم كل ما سبق لم تتمكن اللجنة من تحميل المسوؤليات وتسمية الاشخاص باسمائهم وخرجت بمفردات فضفاضة 

مدعي عام التمييز كشف خلال الجلسة انه استمع ل 11 شخصا في هذه القضية وسيستمع الى 3 متبقيين من بينهم محافظ بيروت ورئيس بلدية بيروت والغبيري .

اما وزير الداخلية نهاد المشنوق فابدى امتعاضه من اختلاط التحقيقات اداريا وقضائيا ونيابيا وهو اعتبر ان هذا الامر يعرقل الوصول الى نتيجة. في الموازاة اصر نواب حزب الله وحركة امل على ذهاب التحقيقات الى ابعد مدى

اللجنة اتفقت على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار الفيضان ابرزها : هدم الحائط الذي وصف بالسري، فتح المسارب التي اغلقت سابقا ، استحداث قناة مغلقة جنوبي الايدن باي وتفعيل محطات التكرير الموجودة علما انه خلال الجلسة كشف عن صرف ملايين الدولارات على هذه المحطات في السنوات الماضية من دون نتيجة.

مشهد سوريالي دفع باحد النواب للقول : اذا دولة مش عم تعرف تدير مجرور بدكن ياها تدير بلد؟

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout