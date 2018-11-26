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حكومياً، عنوان المرحلة بعد كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون السبت: البحث عن أم الصبي.



لكن، باستثناء تأكيد الافرقاء أن الاتصالات والاجتماعات مستمرة وراء الكواليس لبلورة صيغة حكومية بعيداً من منطقي الفرض والاستئثار، لا جديد على المستوى الحكومي اليوم باستثناء تأكيد الوزير جبران باسيل عبر الأوتيفي ان مبادرته التي كلفه بها رئيس الجمهورية لم تتوقف، وتذكير الرئيس نبيه بري بوجوب التفاؤل بالخير والدعاء. وفي هذا الاطار علمت الاوتي في ان الساعات المقبلة ستشهد خطوات عملية تصب في سياق تفعيل العمل للوصول الى حل.



وفي الموازاة، لا تزال المعلومات تؤكد تريث بيت الوسط في لقاء نواب اللقاء التشاوري الذين طلبوا موعداً للقاء رئيس الحكومة المكلف.



وفي غضون ذلك، احتلت فضيحة فيضان مجارير بيروت اليوم حيزاً واسعاً من الاهتمام، حيث حضرت على طاولة لجنة الاشغال النيابية، فيما طيف منطق تجهيل الفاعل كان الطاغي على الاجواء التي سربت عن الاجتماع المطول.