الموت يُفجع الإعلامي هشام حداد

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فُجع الإعلامي والممثل اللبناني هشام حداد اليوم بوفاة جدّته إفلين عبدالله شاتيلا.

وقد أعلن مقدّم برنامج لهون وبس هذا الخبر الحزين من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على فيسبوك.

وقد أرفق هشام حداد المنشور بتعليق جاء فيه:" ستي افلين ... ام عساف اللي كلا هيبة و هضامة وذكا والضحكة ما بتفارقا الله يرحمك يا حبيبة قلبي".

وأضاف:"اساس هالعيلة المحبة المؤمنة شقفة من طفولتي وذاكرتي شقفة من ذاكرة جديدة مرجعيون وشقفة من ذاكرة راس بيروت وسيدة المكحول كلن فلو اليوم ".



ويحتفل بالصلاة لراحة نفس الراحلة الساعة الحادية عشرة قبل ظهر الأربعاء القادم في كنيسة نياح السيدة الأرثوذكسية في رأس بيروت.

LBCI