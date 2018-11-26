آلان عون زار سفير اليابان: نحترم إستقلالية القضاء الياباني وسيادته ونطالب بمحاكمة عادلة وشفافة لكارلوس غصن

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زار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون بصفته رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اليابان - لبنان، سفير اليابان ماتاهيرو ياماغوشي، للاطلاع منه على آخر المعطيات في قضية توقيف رجل الأعمال كارلوس غصن.

ونقل النائب عون الى السفير الياباني "كثيرا من الهواجس وعلامات الإستفهام التي تنتاب الرأي العام اللبناني حول توقيف كارلوس غصن، وقد ضجت بها وسائل إعلام عالمية ومحلية". وشدد على أنه "بقدر ما يحترم لبنان إستقلالية وسيادة اليابان ولا يسمح لنفسه بالتدخل في مسار العدالة فيها، فهو أيضا يطالب بضرورة حصول كارلوس غصن على مسار قضائي عادل وشفاف مع إحترام كامل حقوقه في الدفاع عن نفسه، بعيدا عن الأحكام المسبقة التي تم تداولها في الإعلام". اعتبر أن "كارلوس غصن شكل دوما مفخرة للبنانيين بمهنيته ونجاحاته وتألقه في العالم والكل بإنتظار جلاء تلك القضية ومعرفة ما ستخلص إليه من نتائج".

وسمع عون من السفير ياماغوشي "حرص اليابان على أفضل العلاقات مع لبنان، وأن هذه القضية تسير بمسار قضائي مستقل كليا عن السلطة السياسية، وأن كارلوس غصن سيحصل على محاكمة عادلة كسائر المواطنين اليابانيين وسيتمتع بكامل وسائل الدفاع التي يحتاجها".