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باسيل خلال اطلاق برامج السياسات العامة بخدمة الشباب: شبابنا ثروة كبيرة وهم الطاقة التي تتخطى الصعوبات

26
NOVEMBER
2018
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أطلق الوزير جبران باسيل برامج السياسات العامة بخدمة الشباب تحت عنوان "لبنان القوي بشبابه" في مؤتمر صحافي عقده في قاعة المكتبة العامة في مجلس النواب.

وخلال المؤتمر قال" "نريد شباب لبناني يعبر عن رايه وتطلعاته ومن غير المهم لصالح أي فريق سياسي انما يهمنا تعبير الشباب اللبناني"، موضحاً أنه في أيار الفائت تدنت نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات النيابية لان قسم كبير منهم مقتنع بانه لن يغير شيء.

وأضاف: "أنا كسياسي اتحمل جزء من المسؤولية واتحمل جزء من مسؤولية الحل ايضا، إذ لا يمكننا اعطاء معنى للعمل السياسي اذا لم نستطع إعطاء دور للشباب"، لافتاً إلى أنه "ما نحاول ان نقدمه اليوم هو خلاصة تفكير بالطريقة التي يجب ان نخاطب فيها الشباب اللبناني لأنهم مستقبل لبنان".

 وشدد باسيل على أننا أمام ورشة وطنية كبرى لا يمكن ان يقوم بها نائب بل هي مسؤولية الجميع، كاشفاً أن البرامج التي اطلقت اليوم تشكل دعوة مفتوحة لكل لبناني للمساهمة في التوعية حتى يستطيع الشباب اللبناني التعرف على الدولة ومؤسساتها ومن أجل أن يجعل الإنتماء لها قبل الإنتماء الى اي شيء آخر.
وتابع باسيل: "قدمنا 4 برامج ونريدها ان تجسد جزء من تطلعنا وهي برامج سنوية وسيتم تقييمها لنرى قدرتنا على استقطاب الشباب"، فيما أشار إلى أن زيادة التوعية للشباب اللبناني هي الاساس ومن هنا تقع المسؤولية على الجامعات ونطلب منها فتح مجال الانتخابات".

وختم: "شبابنا ثروة لا تثمن وهم طاقة متجددة دوماً وعندما يتوقف الشباب عن التعبير عندها يكون المجتمع في خطر، مؤكداً أنه "علينا ان نجعل الدولة مشابهة للشباب اللبناني في ظل التنوع السياسي الذي لا يشكل عائقاً لذلك".

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