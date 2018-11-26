الجيش يوقف 3 اشخاص اطلقوا النار في مأتم التلميذ الضابط حبلص

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على الرغم من المأساة التي نجمت عن وفاة التلميذ الضابط اسامة حبلص جراء حادث سير مروّع وقع في محلة الدورة واصابة آخرين، وذلك في يوم الاحتفال باليوبيل الماسي لاستقلال لبنان، فان المؤسسة العسكرية التي فُجعت بهذه الخسارة ومعها كل اللبنانيين، لم تسمح باستغلال هذه المأساة من قبل البعض الذين اعتادوا على تحويل المآتم الى مناسبات لاطلاق الرصاص واستباحة ارواح المواطنين.



وافادت مصادر عسكرية انه وفي خلال تشييع التلميذ الضابط حبلص عمد البعض الى اطلاق النار من اسلحة رشاشة، وبعد ملاحقة ومتابعة من قبل الجيش اللبناني تم توقيف ثلاثة اشخاص على صلة مباشرة بالامر واحيلوا الى القضاء المختص.