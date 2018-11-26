حاكم مصرف لبنان بعد لقائه الرئيس عون: الإستقرار النقدي مستمر والإمكانات متوافرة

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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس البطريرك يوحنا العاشر يازجي خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الاوضاع العامة في البلاد والتطورات الراهنة. واوضح البطريرك يازجي بعد اللقاء انه هنأ الرئيس عون بعيد الاستقلال وتداول معه في عدد من مواضيع الساعة، وملف تشكيل الحكومة وحقوق طائفة الروم الارثوذكس. واشار الى انه يرفع الصلاة من اجل نجاح الرئيس عون في مسيرته في قيادة البلاد نحو شاطئ الامان.

النائب اللواء جميل السيد

سياسيا، استقبل الرئيس عون النائب اللواء جميل السيد الذي هنأه بالاستقلال واجرى معه جولة افق تناولت عددا من مواضيع الساعة. وبعد اللقاء، اشار النائب السيد الى ان البحث مع رئيس الجمهورية تناول الوضع الحكومي والظروف القائمة حاليا في لبنان والمنطقة "والتي تفرض الاسراع في ايجاد المخارج الملائمة بما يتناسب والحفاظ على المبادئ الدستورية من جهة، ونتائج الانتخابات النيابية الاخيرة من جهة اخرى، وبما يضمن التوافق بين مختلف القوى السياسية في البلاد".

واضاف : "تطرق البحث مع فخامته ايضا الى موضوع الامن الاجتماعي ولاسيما الحوادث المأسوية التي تقع على الطرق وخصوصا طريق ضهر البيدر وطرق البقاع عموما لاسيما تلك التي تفتقر الى مقومات الامان والسلامة ليلا ونهارا، اضافة الى غياب رقابة الدوريات وشرطة السير على الطرق بصوة كلية منذ مدة".



حاكم مصرف لبنان

واجرى الرئيس عون مع حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة جولة افق حول التطورات المالية والنقدية في لبنان والمنطقة. وقال الحاكم انه اكد للرئيس عون " ان الاستقرار النقدي في لبنان مستمر والامكانات متوافرة لذلك".



وفد مدرسة الجمهور الفائز بميدالية ذهبية

على صعيد آخر، استقبل رئيس الجمهورية وفد مدرسة الجمهور الفائز بميدالية ذهبية في معرض المانيا الدولي للاختراعات والافكار الجديدة (IENA 2018) في مدينة نورنبرغ الالمانية ضمن وفد " الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث"وهم الطلاب كارل مسلم، ماركو كرم، جانين بقاعي، ريان ديب نعمة، وليم ابو خليل. ورافق الطلاب الفائزين مدير المدرسة الاب شربل بتور، والاستاذ المشرف على المشروع ومنسق التكنولوجيا في المدرسة صادق برق، وذوي الطلاب.

وضم الوفد ايضا رئيس الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث الدكتور احمد شعلان، ورئيس مجلس ادارة الهيئة الاستاذ رضوان شعيب الذي ترأس الوفد المشارك في معرض المانيا حيث فاز وفد الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث بست ميداليات، ومسؤولة الاعلام والتواصل الانسة نينات كامل. بالاضافة الى رئيس مجلس ادارة شركة تنمية الاتصالات في لبنان ( سوديتيل) باتريك فاراجيان التي رعت سفر الوفد الى المانيا.

وقدم الوفد النجاح الذي حققه للرئيس عون وطلبت الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث رعايته للحفل الختامي لفعاليات السنوية التاسعة عشرة لمباراة العلوم 2019.

ورد الرئيس عون مهنئا الطلاب ومدرسة الجمهور والهيئة الوطنية للعلوم والبحوث وكل من ساهم في تحقيق هذا الانجاز، وقال : "نعمل على التركيز على اهمية القدرات الانسانية وضرورة تطويرها". واضاف : " انها مفخرة جديدة للبنان تضاف الى سلسلة الانجازات المهمة التي يحققها اللبنانيون ونأمل ان تواصلوا العمل لتحقيق المزيد".

تجدر الاشارة الى ان فريق مدرسة الجمهور شارك في مباراة دولية ضمت 890 اختراعا عالميا من 38 دولة، ونال الميدالية الذهبية.

والاختراع الذي فاز به طلاب المدرسة هو في مجال الالكترونيك- الروبوتيك والمكاترونيك ويتمثل بخزنة ذكية تتفاعل مع مالكها بشكل اوتوماتيكي بحيث تتعرف على موجوداتها وتنظم دخول وخروج هذه الموجودات وتذكر المالك بحال عدم عودتها بتاريخ العودة وتحميها من السرقة، كما ترسل الى المالك بصمات اليد والعين مع صور ومقاطع فيديو للسارق بهدف المساعدة للتعرف على هويته وتساعد المالك على حماية الموجودات من الحرائق والرطوبة، كما تفيده عن مكان وجودها في اي نقطة من الكرة الارضية وتتفاعل معه بهدف ارشاده لممتلكاته.



وفد جمعية مدارس الفرير

واستقبل الرئيس عون الرئيس الاقليمي لجمعية اخوة المدارس المسيحية في الشرق الاوسط ( الفرير) الاخ فادي صفير والمنسق العام لاخوة المدارس المسيحية في لبنان الاخ اميل عقيقي مع وفد من مدرسة القلب الاقدس في الجميزة برئاسة مديرها سليم جريج وممثلين عن اهالي الطلاب والهيئة التعليمية.

وعرض الوفد الاوضاع التربوية في البلاد ودور مدارس " الفرير" كما وجه دعوة لرئيس الجمهورية لرعاية وحضور الاحتفال بالسنة اليوبيلية الـــ 125 لمدرسة " الفرير" في الجميزة التي ستفتتح خلال شهر كانون الاول المقبل، لاسيما وان الرئيس عون هو احد طلاب هذه المدرسة.

وقدم الوفد للرئيس عون البوما مفصلا عن سنوات التدريس في المدرسة فيه صور لطلابها ومن بينها صور الرئيس عون عندما كان تلميذا فيها.

وهنأ الرئيس عون الوفد بالسنة اليوبيلية الــ 125 لمدرسة القلب الاقدس في الجميزة، مستذكرا سنوات الدراسة التي امضاها فيها ومنوها بالدور التربوي المميز الذي تلعبه مدارس " الفرير" في لبنان.



تهنئة رئيس الصين بالاستقلال

الى ذلك، تلقى الرئيس عون رسالة تهنئة من رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ لمناسبة الذكرى الــ 75 للاستقلال وجاء في البرقية:

" تدعم الصين جهود لبنان في صيانة سيادة الدولة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ودفع التنمية الاقتصادية. وتعرب عن ارتياحها لمواصلة توطيد الصداقة التقليدية القائمة بين البلدين والتطور الدائم للعلاقات الثنائية والتقدم المطرد للتعاون العملي في كافة المجالات في السنوات الاخيرة، وذلك بفضل الجهود المشتركة من قبل الجانبين". واضاف الرئيس الصيني: "اعلق اهمية بالغة على تطوير العلاقات الصينية اللبنانية ومستعد للعمل مع فخامتكم على تعميق علاقات الصداقة والتعاون بين الصين ولبنان بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين بصورة افضل".