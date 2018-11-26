اللواء ابراهيم: يجب الانتقال إلى مرحلة مهاجمة الإرهاب

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أشار المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى انه “يجب الانتقال إلى مرحلة مهاجمة الإرهاب، والمطلوب هو منع انتقال الإرهابيين ومنع وصول إمداداتهم وملاحقتهم بلا هوادة، واعتماد نظام موحد لتبادل المعلومات وتوقف بعض الدول عن الاستثمار في الإرهاب”.



وقال إبراهيم ابراهيم في افتتاح مؤتمر الأمن العام عن “اندحار الإرهاب في المنطقة وتأثيره على القارة الافريقية”: استطعنا من خلال عملياتنا الإستباقية إحباط العشرات من العمليات الدامية وطورنا مهاراتنا لمكافحة الإرهاب”، مؤكداً أن “الارهاب الممتد الى القارة الأفريقية هو تهديد مميت للسلام والتنمية في العالم أجمع”.