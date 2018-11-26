بالتفاصيل - وفد سوري رسمي في بيروت اليوم

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تشارك سوريا اليوم في اجتماعات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في بيروت، وفق ما اشارت صحيفة "الوطن" السورية التي لفتت الى ان المشاركة ستكون بوفد رسمي من وزارة النقل وھيئة التخطيط والتعاون الدولي بما فيه مديري التخطيط ومن ھندسة المرور، بمشاركة عدد كبير من خبراء الطرق والنقل.

وفي السياق لفت مصدر في وزارة النقل إلى أن الموضوع الأھم ھو معايير السلامة المرورية على الطرق والاوتسترادات، وخاصة بعد إجراءات التقليل من الحوادث المروية التي قامت فيھا وزارة النقل من تركيب إشارات مرورية وشاخصات دلالة وتخطيط دھان طرقي.

ولفتت الصحيفة الى انه من المفترض مناقشة أنماط النقل والصراع الدولي على شبكات النقل وخاصة السكك الحديدية والنقل البحري، على أن تستمر الاجتماعات حتى الثلاثاء.

والإسكوا لجنة إقليمية تابعة للأمم المتحدة، تعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتأسست في آب 1973 في بيروت، وهي تهدف إلى تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الأعضاء، وتحقيق التكامل الإقليمي بين المنطقة العربية والمناطق الأخرى.