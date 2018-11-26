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الاعتماد اللبناني الراعي الرسمي لنادي الشبيبة الرياضي والثقافي في تنورين

26
NOVEMBER
2018
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تماشياً مع استراتيجية مجموعة الاعتماد اللبناني المصرفية في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات والتنمية المستدامة التي تلاقي اهداف الامم المتـّحدة للتنمية، وقّع الاعتماد اللبناني إتفاقية رعاية لفريق كرة الطائرة ونادي الشبيبة الرياضي والثقافي في تنورين، وكذلك المساهمة في رعاية إنشاء مجمع تنورين الرياضي والثقافي الذي سيوضع الحجر الاساسي لتشييده في ربيع عام 2019، وذلك ايماناً منه بدعم النشاطات التي تهم جيل الشباب الذين يشكلون مستقبل الوطن.
 
وفي هذه المناسبة، أقام الدكتور جوزيف طربيه رئيس مجلس الادارة والمدير العام لمجموعة الاعتماد اللبناني، حفلاً لتوقيع الرعاية في المبنى الرئيسي للمصرف حضره رئيس بلدية تنورين المهندس بهاء حرب ونائبه الاستاذ سامي يوسف، واعضاء المجلس البلدي ورئيس مجلس الأمناء الدكتور سهيل ومطر وأعضاء المجلس ، بالاضافة الى رئيس النادي الثقافي الرياضي الاستاذ عادل شديد.
 
تضاف هذه المبادرة الى مبادرات عديدة للمصرف تأتي في سياق تنمية المجتمعات التي ينشط فيها، تطبيقاً لشعاره: الاعتماد اللبناني دائمًا بقربك . 
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