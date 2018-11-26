الفرزلي: العقدة الحكومية مستعصية لكن مبادرة باسيل ستحمل الحلّ

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رأى نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي أن العقدة الحكومية مستعصية ومعروفة في الشكل والخلفية لكن مبادرة الوزير جبران باسيل مستمرة وستحمل في طياتها ديناميكية معيّنة لا بدّ من أن تثمر في نهاية الأمر حلاًّ لهذه الأزمة الحكومية.

واعتبر في حديث الى صوت لبنان (93.3)، أن مبادرة باسيل هي الوحيدة التي يمكن ان تصل إلى نتيجة ما ولا بديل عنها، بانتظار موقف الرئيس المكلف من الاجتماع مع النواب السنة المستقلين بناء على طلبهم.

وتعليقا على موقف جنبلاط الأخير، أكد الفرزلي رفض منطق غالب ومغلوب في التشكيل، معتبرا ان جنبلاط قصد أنه لم يعد بالإمكان تجاوز وجهة نظر السنة المستقلين لأن هناك موازين قوى جديدة قد برزت.