التيّار الوطنيّ الحرّ تورونتو- كندا يحتفل بالذكرى الــ ٧٥ لإستقلال لبنان

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اقام التيار الوطني الحر في مدينة تورونتو الكندية حفل بمناسبة عيد الاستقلال بحضور اعضاء ومناصري التيار وتقدم الحضور الاب طوني الخولي و عضو المجلس الوطني السيد فادي حداد و منسق اميركا الشمالية المحامي شربل قسطنطين .

استُهل الاحتفال بالنشيدين الوطني اللبناني والكندي. بعدها ومن خلال اتصال مباشر من لبنان مع عضو كتلة لبنان القوي النائب القسيس ادغار طرابلسي الذي اكد وطمئن المغتربين على الوطن الام لبنان خاصة بوجود فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في سدة الرئاسة و بحكمة وادارة "مهندس الدولة" رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل.

كما وأكد منسق عام الانتشار في التيار الوطني الحر الدكتور مارك زبال بمداخلة مسجلة من العاصمة الفرنسية باريس على ضرورة تفعيل العمل الحزبي والالتزام حزبيا" و الاستفادة من قدرات المغتربين اللبنانيين لما فيه مصلحة لبنان.

بعدها تكلم منسق التيار في تورونتو السيد وليد حداد و اكد على ضرورة رصّ الصفوف و تفعيل العمل الحزبي والتحضير للمؤتمر العام الذي سيقام ايلول العام ٢٠١٩ في مدينة تورونتو.

و في الختام تم قطع قالب الحلوى في اجواء عائلية على أنغام اناشيد التيار بقيادة المايسترو امير اندراوس والفنان طوني

جلبوط نائب منسق تورونتو.