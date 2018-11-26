عناوين الصحف ليوم الاثنين 26 تشرين الثاني 2018

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الأخبار

محاكمات العاملات الأجنبيّات: إملأ الفراغ بالحكم «المناسب»!

لبنان يرفض هبة عسكرية روسية

«بعبع حزب الله» يُجبر حاصباني على خفض أسعار الدواء

هجوم حلب الكيميائي: «اتفاق سوتشي» يهتزّ... ولا يسقط

البناء

تصعيد في شرق أوكرانيا... ولافروف يدعو لتعاون روسي أميركي لحل قضايا النزاع الدولي

قصف أحياء حلب بالكيميائي... و«الخوذ البيضاء» تتحمّل المسؤولية

لبنان بلا حكومة إلى إشعار آخر... والحريري يدرس موعد «التشاوري»

الجمهورية

تأخر التأليف ينذر بفراغ طويل

ترامب يستغل ثورة "السترات الصفر"

إستحالة الحكم من دون تغيير

لطاولة حوار إستثنائية ببندين

اللواء

توسُّط دولي - محلي متجدّد لحل أزمة التأليف

الحريري يبقي الباب مفتوحا ولقاء قريب في بعبدا .. وجنبلاط لتوزير أحد الستة

بن سلمان في البحرين ثاني محطة في جولته

بعد اتهام المعارضة بهجوم بـ«الكلور».. واتصالات تركية لاحتواء التصعيد

غارات للنظام وروسيا على المنطقة العازلة في إدلب

«السترات الصفراء» تشعل باريس بوجه ماكرون

الديار

هل الرئيس المكلّف يُقرّر تعيين الوزراء؟ أم يُنسّق نتائج الإنتخابات النيابيّة؟

أين الدستور عندما يدعم رئيس الجمهوريّة الرئيس الحريري الذي يرفض استقبال كتلة نيابيّة؟

الرئيس الحريري يفرض تغييراً جذرياً في مفهوم الطائف ودور الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة

المستقبل

الحريري "يُحنّن".. وحزب الله "يُجنّن"

محادثات سعودية - بحرينية لتمتين الشراكة بين البلدين

بروكسل تقرّ اتفاق بريكست والكرة في ملعب مجلس العموم

L'Orient-Le Jour

Gouvernement : la quadrature du cercle

The Daily Star

Lebanon held hostage by Iran: Future MP