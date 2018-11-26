أسرار الصحف ليوم الاثنين 26 تشرين الثاني 2018

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البناء

توقف معلقون أميركيون و»إسرائيليون» أمام اللهجة الإيرانية في كلام الرئيس حسن روحاني عن الإذلال الأميركي للسعودية والاستعداد الإيراني للوقوف مع السعودية إذا قرّرت الدفاع عن كرامتها، وبدون أيّ مقابل، وربطوا كلام روحاني بكلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي لا يزال يرفض الانضمام إلى لغة تحميل السعودية وولي عهدها مسؤولية قتل الخاشقجي، مدافعاً عن التحقيق السعودي، وواصفاً الحملة الدولية بالتوظيف السياسي المرفوض للقضية…

الجمهورية

تستعد جهات سياسية لرفض إعتذار مرجع بارز في قضية حساسة في حال حصل الإعتذار والدعوة للتحرك في الشارع.

إستغربت أوساط سياسية ما يقوم به أحد الأحزاب من محاولات مستميتة للدفاع عن تكتل من غير طائفته والتدخل المباشر في قضية حساسة جدا.

لوحظ أن معارضة تيار مسيحي بارز نجحت في إيصال مرشح لعضوية نقابة مهنة حرة، بعدما جرى فصله من التيار الذي ينتمي اليه.

اللواء

همس

يؤكد عارفون ببواطن الأمور أن الأجواء بين مرجع كبير وحزب فاعل ملبدة بغيوم كثيفة من التوتر، وأن الكلام تجاوز مرحلة العتاب بينهما!

غمز

إعتبر وزير من ٨ آذار أن مطالبة زميله وزير الخارجية بوضع لوحة عن «الجلاء السوري» من لبنان، بمثابة فاتورة لمن يعنيه الأمر على حساب الإستحقاق الرئاسي المقبل!

لغز

تبين نتيجة الإجتماعات المالية التي عقدت الأسبوع الماضي على مستوى عالٍ بين المعنيين أن لا إمكانية لإصدار سندات خزينة جديدة إذا لم توافق وزارة المالية على رفع الفوائد بنسبة تحاكي الإرتفاع الحاصل في الاسواق المصرفية محلياً وخارجياً!

المستقبل

يقال إنّ متابعين لملف العقوبات الأميركية يؤكدون مواجهة طهران معضلة كبيرة تتمثّل بعجزها عن تحصيل ثمن النفط المُصدّر إلى الدول المعفاة من العقوبات، نتيجة منع إيران من تسلّم الثمن بعملتها المحلية، وحظر تحويله عبر نظام «سويفت» المصرفي العالمي.