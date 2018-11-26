مصادر في المستقبل: الامور تراوح مكانها

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تؤكد مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ«البناء» أن الامور تراوح مكانها، مشيرة إلى أن كل الاوساط الدائرة في فلك بيت الوسط تصب في خانة أن اللقاء بين الحريري وسنّة 8 آذار لن يتم، لكن الاوساط نفسها تقول إن الموقف الرسمي لم يعلنه الرئيس الحريري حتى الساعة. وشددت المصادر على أن نواب سنة 8 آذار ليسوا على استعداد لتعديل موقفهم، ولم يطلبوا الاجتماع بالرئيس المكلف للتفاوض، إنما من أجل تمثيلهم من حصته، الامر الذي لن يتحقق، ولذلك فإن اللقاء لن يغيّر شيئاً. فوجهة نظر هؤلاء سمعها الرئيس المكلف منهم في الإعلام وتكفل حزب الله بتسويقها أيضاً، والرئيس الحريري قال ما عنده أيضاً، مشدّدة على ان الحكومة جاهزة وينقصها فقط أسماء وزراء حزب الله الثلاثة.