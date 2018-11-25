living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو: رسالة قاسية من الفاتيكان الى لبنان!

25
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لم تكن رسالة الامل والتسامح والشكر التي وجهها البابا فرنسيس للوفد البرلماني اللبناني في روما لاستقبال لبنان اكثر من مليون ونص لاجيء سوري يتيمة. بل تبعها رسالة أخرى أشد وقعا وأكثر وضوحا.


اللقاء مع البابا فرنسيس تبعه لقاء للوفد اللبناني مع وزير خارجية الفاتيكان بول غالاغر. لقاء كان فيه الاخير مباشرا وحاسما في نقله لوضع النازحين السوريين في لبنان.


سأتحدث معكم بواقعية. لن اروي لكم قصص اطفال. الوضع اللبناني غير سليم. لن تحصل عودة النازحين السوريين طالما الحل السياسي ليس متوافرا.
النائب الان عون، المشارك في الوفد ينقل ما قاله وزير خارجية الفاتيكان عن المجتمع الدولي وعن الرئيس السوري.


تبدو اذا كل القوى السياسية اللبنانية محقة في توجيه سهامها. فريق الثامن من آذار يحمل المجتمع الدولي مسؤولية بقاء النازحين، والرابع عشر من آذار يحملها للنظام السوري.


ماذا اذا عن الجالس بين الفريقين ؟
فيما تبدو رسالة الفاتيكان قاسية وغير مطمئنة، فهي دعت اللبنانيين الى المسارعة في معالجة مشكالهم مع بعضهم البعض لأن الوضع في المنطقة خطير. ختم غالاغر قائلا


ليست لدينا اشارة ايجابية من واشنطن وصولاً الى اي دولة اخرى في العالم حيال عودة النازحين السوريين الى بلادهم قبل التوصل الى الحل السياسي الانتقالي. هذا الحل في اعتقادي لن يحصل قريباً

OTV News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout