بالصورة: حرب اسرائيلية من "نوع آخر" على المقاومة!

A + A -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



هاجمت ذئاب بريّة إمرأة مسنة في منطقة عرب الجلّ قضاء صيدا ، وأسفرت عن اصابتها بجروح خطيرة في وجهِها ، ونقلت على إثرها إلى المستشفى للعلاج ، فما عمل اهالي المنطقة الغاضبين إلى قتل عددٍ من الذئاب البريّة.

وسجل استنفار لعناصر البلدية في عين قانا بعد هجوم من الكلاب المسعورة على المنازل واستنفار من الأهالي والبلدية في ساحة البلدة وتم نقل إصابة إلى إحدى مستشفيات النبطية.

وأشارت معلومات غير مؤكدة نقلا عن القناة الصهيونية العاشرة ان جيش الاحتلال الاسرائيلي بدأ حربا من نوع جديد ضد حزب الله حيث قام بإرسال أعداد كبيرة من الكلاب الشرسة المصابة بفيروس ال “نيكوتلينيا” بإتجاه قرى الجنوب اللبناني.



daily lebanon