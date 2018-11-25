كلودين عون روكز: يجب تعديل قانون الصيد

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نظمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ومبادرة عيش لبنان وجمعية safe side وبلدية القاع، نشاط تطوعيا لجمع خراطيش الصيد في بلدة القاع في البقاع الشمالي، في حضور محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي سعدى الأسعد الفخري الممولة للحملة، رئيس بلدية القاع بشير مطر وكاهن رعيتها الاب أليان نصرالله، بمشاركة جمعيات محلية وطلاب من مدارس القاع ومتطوعين من البلدة عملوا على جمع الخراطيش من الحقول والمزارع في سهل القاع ومشاريعها.

وطالبت السيدة روكز "بتعديل قانون الصيد والزام الصياد بجمع الخرطوش"، محذرة من مضار الخراطيش، ومطالبة القوى الامنية ب"تكثيف الدوريات واحترام قانون الصيد"، ومشددة على "اننا بلد ومجتمع يحترم النظافة". وتوجهت بالشكر والتقدير للمساهمين بهذا النشاط الحضاري.

ورحب المحافظ خضر بالسيدة روكز، وطالب الصيادين "باحترام القانون ورفع النفايات"، محذرا من "خطر التلوث"، ومطالبا باحترام البيئة.

بدوره شكر الاب نصرالله السيدة روكز والمحافظ خضر والمشاركين في الحملة، مؤكدا "ان المحافظة على بيئة نظيفة يحفظ جمال لبنان".

ورحب رئيس البلدية بشير مطر بالضيوف في القاع، البلدة التي عانت أمس من اضرار السيول، آملا المساعدة للعمل على رفع الاضرار.

وقدمت دروع تقديرية وهدايا من منتوجات القاع.