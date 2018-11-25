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لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادغار طرابلسي الى أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تنازل حتى الساعة في تشكيل الحكومة إذ إنه أعطى من حصته للقوات اللبنانية كذلك عمل على حلّ العقدة الدرزية، مضيفا أنه بالنسبة للعقدة السنية فالنواب السنة الستة لم يقبلوا الحضور الى استشارات ككتلة واحدة

واشار النائب طرابلسي الى ان الرئيس عون يتطلع بشكل أساسي الى مستقبل لبنان الاقتصادي، معتبرا أنه "من الواضح لو أن الكتلة الشيعية وفي عدادها نواب سنة أكدوا اننا نريد في حصتنا نائبا سنيا لكان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري غيّر حساباته

وقال طرابلسي إن مبادرة وزير الخارجية جبران باسيل لحل العقدة السنية لم تنسف والاتصالات ما زالت مستمرة في بعض الاحيان ليس في العلن

وشدد على أن رئيس الجمهورية حقق الاستقرار الامني وتحرير الجرود وتعيينات أمنية وقنصلية ودبلوماسية وعسكرية وغيرها من الامور، لافتا الى أن اقرار سلسلة الرتب والرواتب كان خطأ كبيرا لناحية تقدير الارقام وقد وجدت الزبائنية عبر توظيف عدد من الاشخاص في الوزارات من دون قرار بالتعاقد