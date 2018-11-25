توقيف مروّج مخدرات وأحد زبائنه.. وهذا ما تمّ ضبطه

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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة بياناً جاء فيه التالي: "بعد أن تكاثرت ظاهرة تفشي ترويج وتعاطي المخدرات ضمن نطاق محافظة جبل لبنان، والضرر الكبير التي تلحقه بالمجتمع من جميع الفئات وبخاصة فئة الشباب.

بتاريخ 23/11/2018 وفي محلة المكلس، ونتيجة المتابعة والرصد، اوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي على متن سيارة نوع "جي ام سي"، المدعو م.ت. (مواليد عام 1982، لبناني)، وبتفتيشه عثر بحوزته على 66 مظروفاً داخلها مادة الكوكايين، هاتف خلوي عدد 2 إضافةً إلى مبلغ مالي. وقد تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب بلاغ إلقاء قبض ومذكرتي توقيف بجرمي خطف ومخدرات.

كما تمكّنت من توقيف على متن سيارة نوع مرسيدس، المواطن م.ح. (مواليد عام 1989)، والذي كان يرغب بشراء المخدرات من الموقوف الأوّل. وقد حجزت السيارتان، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص".