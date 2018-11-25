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الوزير أبي خليل : من الضروري اجراء مناقصة من اجل طاقة بديلة

25
NOVEMBER
2018
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الوزير أبي خليل لـradio liban:
- ندعو الرئيس الحريري للاعتراف بوجود الآخرين الذين يمتلكون حيثية معينة مقابل طرف آخر يجب ان يعالج مشروعيته السياسية من حيث عدم الانتظام وعدم الحضور الى الاستشارات بكتلة موحدة
- لا نقبل أن ينكسر الحريري سياسياً ونأمل ان يتلقف الجميع الجو التسهيلي لمسعى باسيل
- ثمة عدة مشاريع تنتظر الحكومة لان حكومة تصريف الاعمال لا يمكنها اطلاق المشاريع والتيار ليس جزءً او طرفاً من المشكلة الحالية بل قدم التنازلات اللازمة لتشكيل الحكومة وندعو الاطراف المعنية لإيجاد الحلول التي لا تكون على حساب آخرين ومعالجة المشكلة حيث هي
- التيار كان مع توسيع الحكومة من اجل تمثيل الاقليات ولا يرغب في خيار اعتذار الحريري بخاصة بعد الاتفاق على المعايير الموحدة في تشكيل الحكومة ما يؤسس لطريقة اسهل واسرع في تشكيل الحكومات وبفضل القانون النسبي المنصف للجميع لم يعد باستطاعة أحد احتكار التمثيل
- هناك فرق شاسع بين تجمع سنة المعارضة وكتلة ضمانة الجبل التي تشكلت قبل الانتخابات عندما عقدنا اتفاقاً سياسياً في خلدة مع الوزير طلال إرسلان وشكلنا لائحة انتخابية فاز 4 منها وكتلتنا مضوية ضمن تكتل لبنان القوي وتم احترام مشروعيتها قبل تشكيل اللوائح حتى اليوم
- هناك مشاريع كثيرة في ملف الكهرباء بحاجة الى مجلس وزراء خصوصاً المعامل وثمة مسار طويل في وزارة الطاقة منذ ايام الوزير باسيل حيث وضعت خطة شاملة تمت مواءمتها مع مؤسسات التمويل الدولية كونها تشكل الحل الامثل والاسرع
- من الضروري اجراء مناقصة من اجل طاقة بديلة مستعجلة الى حين اكتمال المعامل والموضوع عالق بين إدارة المناقصات والأمانة العامة لمجلس الوزراء التابعتين لرئاسة مجلس الوزراء وتشكيل حكومة يساعد على تسريع ذلك واستكمال اجراءات المعامل الأخرى سلعاتا1 والزهراني2
- نشدد على اهمية انشاء السدود كي لا تذهب المياه الى البحر خصوصا في ظل التغير المناخي الحاصل ويجب وقف الاوهام حول سد بسري فكل من يقف في وجه انشاء السدود لاسيما سد بسري منخرط في المشاريع المناهضة للمياه اللبنانية والطامعة بمياهنا كالعدو الاسرائيلي
- تكلفة كهرباء لبنان وُضعت بحسب سعر برميل النفط العالمي في التسعينات ويتم دعمها منذ ذلك الوقت رغم ارتفاعه ويسألون أين صُرف دعم الكهرباء

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