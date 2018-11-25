الحريري اعرب عن امله في تشكيل الحكومة: في نهاية المطاف سنصل الى حل

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اعرب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن امله في "ان يتم التوصل الى حل لازمة تشكيل الحكومة"، وقال: "في نهاية المطاف انا متأكد اننا سنصل الى حل، ويجب ان نصل الى حل، وعلى الجميع ان يعي ان الدستور اللبناني هو الذي يجمعنا".

كلام الرئيس الحريري جاء خلال تسلمه ظهر اليوم رسالة الاستقلال التي جاء بها غطاسون من نادي تشايسدايفرز من قعر البحر وكانت هذا العام تحت عنوان "وطن بلا ادمان برا وبحرا وجوا"، في خلال احتفال أقيم في بيت الوسط للمناسبة، شاركت فيه جمعيات واندية ومنظمات عدة ابرزها، جمعية الارشاد القانوني والاجتماعي، منظمة البراعم، المجلس الثقافي الإنمائي لمدينة بيروت، جمعية الكشاف العربي، الوحدة الكشفية لدار الايتام الإسلامية، امبيرياللايونز كلوب، جمعية قرارات ومبادرات، جمعية أصدقاء وزيرة صيدا، مؤسسة شريك، الاتحاد النسائي التقدمي، معهد الشوف التقني وجمعية سيدات الخريبة والجديدة-بقعاتا.

استهل الحفل بالنشيد الوطني، ثم القت السيدة ميرفت نحاس كلمة باسم المشاركين، اكدت فيها "ان الحرب التي مرت على لبنان علمتنا ان لا نهدي استقلالنا لاحد وان علينا جميعا ان نحمي هذا الاستقلال بكل الوسائل المتاحة"، وقالت: "تحت جناحك يا دولة الرئيس، معك وبجانبك سنحمي الاستقلال من أحلام غررت بالبعض منهم، فاسقطتهم خطواتهم الناقصة، فلن نسمح لاحد ان يتحاصص البشر. معا سنحمي لبنان من التفرقة والسرقة والمخدرات وليقتنع الجميع بان لبنان ثابت بتاريخه واستقلاله ودستوره".

كلمة الرئيس الحريري

بعد ذلك، خاطب الرئيس الحريري الحضور، قائلا: "ان قلب المرء يكبر عندما يرى هذا العدد من الشباب والشابات يتفاعلون مع هذه القضية التي تمس البلد وتمس كذلك العديد من العائلات فيه. انتم اليوم تناضلون وتعملون الى جانب ادارتكم والجمعيات لكي نحارب هذه الآفة. لا شك ان كلامك اليوم عن لبنان والاستقلال يذكرنا بقول الوالد الرئيس الشهيد رفيق الحريري بان الوطن ليس فندقا يقصده المواطن لعدة أيام ومن ثم يغادره، الوطن هو وطن. فكلنا للبنان ولبنان لنا جميعا، لذلك علينا حمايته أحيانا من بعض مواطنيه، ومن الفساد والهدر والمخدرات وكل الموبقات التي تحصل فيه.

هناك طلعات ونزلات وتحديات، ولكننا نبقى جميعا لبنانيين، وكما تعلمون انتم اليوم من اجل مكافحة المخدرات وغيره من آفات، علينا جميعا ان نكافح من اجل بلدنا".

أضاف: "اود ان أشكركم جميعا من كل قلبي على العمل الذي تقومون به، اما بالنسبة لمسألة التعطيل فلن اتحدث عنها كثيرا، علنا نتمكن مع الأيام ان نجد حلا لها من بين الغيوم الموجودة فوق لبنان، وانا متأكد اننا في نهاية المطاف سنصل الى حل، ويجب ان نصل الى حل، وعلى الجميع ان يعي ان الدستور اللبناني هو الذي يجمعنا. هناك مسائل قليلة نختلف حولها في البلد، لذا علينا التركيز على ما يجمعنا، وكل عملي خلال المرحلة السابقة انصب على الامور التي تجمعنا. اشكركم على هذه المبادرة وعلى كل ما تقومون به من اجل لبنان واللبنانيين".

وفي نهاية الحفل، سلمت مديرة البرنامج الوطني للوقاية من الادمان السيدة اميرة نصرالدين درعا تذكارية للرئيس الحريري عربون وفاء وتقدير، كما وقع الرئيس الحريري على علم لبناني يحمل شعار رسالة الاستقلال.