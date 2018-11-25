living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

باسيل من الباروك: نهنئ جنبلاط ونسجل له اهتمامه بالبيئة

25
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شكر رئيس التيار الوزير جبران باسيل جنبلاط من الباروك و قال "نهنئ الاستاذ وليد جنبلاط ونسجل له اهتمامه بالبيئة" و أضاف :"صار عندكم اليوم مباشرة وزراء ونواب يمثلونكم وكل ما هو لكم بالحق والقانون يجب ان تقوموا به من عودة اقتصادية وادارية بانفتاح ويد ممدودة و مناخ الاطمئنان الذي نخلقه في الجبل والوطن هو جسر تواصل بين اللبنانيين ونشاط التيار الذي نراه في سائر اقضية جبل لبنان يجب ان نراه في الشوف وعاليه"

و غرد على تويتر قائلاً : بين أرز الباروك، بتشعر انّك واقف بين آلاف السنين من الطبيعة والتاريخ، ومع رفاقك بالشوف بتشعر انّك قادر تحكي عن آلاف السنين من العيش بالمستقبل على نفس الأرض مع كل أهل المنطقة... وبيبقى ان نبقى متل الأرز، مجذّرين بالأرض متل عروقو ومنفتحين فوق الأرض متل أغصانو.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout