باسيل من الباروك: نهنئ جنبلاط ونسجل له اهتمامه بالبيئة

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شكر رئيس التيار الوزير جبران باسيل جنبلاط من الباروك و قال "نهنئ الاستاذ وليد جنبلاط ونسجل له اهتمامه بالبيئة" و أضاف :"صار عندكم اليوم مباشرة وزراء ونواب يمثلونكم وكل ما هو لكم بالحق والقانون يجب ان تقوموا به من عودة اقتصادية وادارية بانفتاح ويد ممدودة و مناخ الاطمئنان الذي نخلقه في الجبل والوطن هو جسر تواصل بين اللبنانيين ونشاط التيار الذي نراه في سائر اقضية جبل لبنان يجب ان نراه في الشوف وعاليه"

و غرد على تويتر قائلاً : بين أرز الباروك، بتشعر انّك واقف بين آلاف السنين من الطبيعة والتاريخ، ومع رفاقك بالشوف بتشعر انّك قادر تحكي عن آلاف السنين من العيش بالمستقبل على نفس الأرض مع كل أهل المنطقة... وبيبقى ان نبقى متل الأرز، مجذّرين بالأرض متل عروقو ومنفتحين فوق الأرض متل أغصانو.