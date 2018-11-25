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القوات ترفع دعوى قضائية بحق حساب وهمي

25
NOVEMBER
2018
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اشارت الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" في بيان الى أن "البعض يعتقد ان من خلال تلطيه خلف حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعية يستطيع تنفيس أحقاده الشخصية وفكفكة عقده الموروثة وتنفيذ سياسات مطلوبة ومن دون ان يكون هناك من حسيب او من رقيب، وكأن البلد متفلِّت من أي ضوابط قانونية كفيلة بتنظيم شؤون المجتمع تحت سقف القانون، ولن نتحدث عن ضوابط أخلاقية لأن هذا البعض لا يفقه أساسا معنى الأخلاق والمقصود من كل ما تقدم الحساب الوهمي او الاسم الوهمي ahmadovich الذي يظن بانه فوق الملاحقة والمحاسبة فيسمح لنفسه بين حين وآخر بمهاجمة القوات اللبنانية بسلسلة تغريدات حاقدة وتضليلية وكاذبة وفتنوية ومفبركة ومختلقة".

وأضافت:"لأن السكوت عن أشخاص من هذا النوع يتلطون خلف حسابات وهمية لممارسة أدوارهم المفضلة بالنميمة والكذب والحقد أصبح جريمة بحق المجتمع، ولأن من مسؤولية القضاء حماية المجتمع من آفات من هذا النوع، قررت القوات اللبنانية رفع دعوى قضائية بحق الحساب الوهمي ahmadovich والطلب من القضاء المختص ان يرفع السرية عن الشخصية التي تحرك هذا الحساب من أجل ان يشكل كشفه درسا لكل من يعتمد أسلوب التخفي للنيل من كرامات الناس وشن الحملات الكاذبة على القوى السياسية".

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