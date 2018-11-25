هكذا احتفلت السفارة اللبنانية في باريس بالاستقلال!

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أقام السفير اللبناني في فرنسا رامي عدوان وزوجته حفل استقبال لمناسبة اليوبيل الماسي للاستقلال في مبنى السفارة، التي لبست حلّة الاستقلال من الداخل وخارج المبنى، في حضور النائبين ماريو عون وزياد حواط، النائب السابق ناجي غاريوس وعدد كبير من ابناء الجالية اللبنانية في فرنسا، الذين رقصوا ودبكوا على أنغام الأغاني الوطنية اللبنانية.

وكانت كلمة للسفير عدوان في المناسبة تحدث فيها عن معنى الحرية والكرامة والتنوع التي طالما تمتع بها لبنان، وعن قدرة اللبنانيين على تحدي الصعاب في احلك الظروف.

وللمناسبة عينها، أقامت القنصلية اللبنانية في مارسيليا حفل استقبال في حضور السفير عدوان وابناء الجالية، وخصوصاً الشباب منهم.