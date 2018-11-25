وزارة الخارجية: ندعو جميع الدول لا سيما الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى ادانة إسرائيل وإصدار القرارات المناسبة بحقها

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بعد اعتراف العدو الاسرائيلي بالجريمة التي قامت بها قواته سنة ١٩٨٢ قبالة السواحل الشمالية للبنان، حيث أغرقت سفينة تقل على متنها لاجئين، مما أدى الى مقتل ٢٥ شخصا مدنيا. تستذكر وزارة الخارجية والمغتربين هذه الحادثة بكثير من الأسى و الحزن، وتاريخ العدو معروف بقتل المدنيين والاعتداء على المنشآت الخدماتية.

ترفض الخارجية نتائج تحقيقات العدو باعتباره جريمة الحرب هذه "خطأ في التقدير"، وان يكن فهي تدعو جميع الدول لا سيما الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى ادانة إسرائيل وإصدار القرارات المناسبة بحقها لكي لا تبقى جرائمها عصية عن المحاسبة. وسيبقى لبنان ، ووزارة الخارجية والمغتربين كأداته الديبلوماسية، السد الحصين للوقوف بوجه أي إعتداء إسرائيلي على لبنان وشعبه.