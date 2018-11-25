كارلوس غصن رئيس نيسان السابق ينفي التهم المنسوبة إليه

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قال تلفزيون (إن.اتش.كيه) الرسمي الياباني، اليوم الأحد، إن كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان الذي اعتقل يوم الإثنين الماضي للاشتباه في ارتكابه مخالفات مالية نفى التهم المنسوبة إليه.

وقال التلفزيون دون أن يورد مصدرا لهذه المعلومات إن غصن، الذي لم يدل بتصريحات علنية، قال للمحققين إنه لم يكن ينوي إخفاء جزء من مكافأته في الوثائق المالية.

ونقل التلفزيون أمس السبت عن جريج كيلي المسؤول التنفيذي السابق في نيسان الذي اعتقل مع غصن دفاعه عن مكافأة غصن قائلا إنه جرى بحثها مع مسؤولين آخرين ودفعت بشكل مناسب.