علوش يؤكد صعوبة استبدال الحريري دون اعتذاره أو «انقلاب»

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مصادر «الثامن من آذار» قالت إنها مررت عبر جريدة «اللواء» أمس رسالة واضحة إلى الرئيس الحريري مفادها ضرورة الاستعجال بتشكيل الحكومة وإلا الاعتذار والبديل جاهز.

لكن القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش سارع الى الرد على هذا التهديد ساخرا من «مصدر» يطلق مثل هذا الكلام دون ان يجرؤ على ذكر اسمه، ومؤكدا أن استبدال الحريري غير ممكن دون اعتذاره، او بانقلاب، واعتبر حديث المصدر مجرد «صف كلام». لأن الحريري لن يعتذر، وفي حال اعتذاره، يستغرب علوش مبادرة شخصية سنية الى القبول بهذه المهمة، اذا كان يريد المحافظة على مستقبله السياسي.