الشيخ قاسم: ما يجري في اليمن هو وصمة عار في جبين الدول الكبرى

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اكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الأنظمة العربية التي أظهرت تطبيعها مع الاحتلال الصهيوني اسقطت القناع عن وجهها ولا يمكن الاعتماد عليها في استرداد الحق الفلسطيني.. وفي مقابلة مع قناة العالم على هامش مؤتمر الوحدة الاسلامية ،وصف الشيخ قاسم العدوان على اليمن بجريمة العصر.

واوضح قاسم :" اعتبر الدول التي قامت بالتطبيع مع الكيان الاسرائيلي قد سقطت لانها كشفت عن قناعتها واوضحت بشكل لا لبس فيه انها ليست مع القضية الفلسطينية وليست مع القدس ولا مع الحقوق الفلسطينية ما يجري في اليمن هو وصمة عار في جبين كل الدول الكبرى في جبين كل من يدعي حقوق الانسان وفي جبين الامم المتحدة ومجلس الامن لان هذه الدول الكبرى تنظر بحالة من الدعم للسعودية وليس في حالة رفض لما تقوم به ".