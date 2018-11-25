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خبراء عسكريون روس يصلون إلى حلب بعد تعرضها لقذائف صاروخية بمواد سامة

25
NOVEMBER
2018
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خبراء عسكريين روس، بدؤوا بتقديم المساعدة للمصابين في الأحياء السكنية بمدينة حلب التي تعرضت لقذائف صاروخية تحتوي على غازات سامة.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن مجموعات من وحدات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للجيش الروسي المتواجدة في سوريا، مزودة بمعدات خاصة، بدأت عملها في فحص المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، فضلا عن مراقبة الوضع في المنطقة.

 

وأضاف اللواء الروسي: "وفقا للبيانات الأولية، التي تؤكد على وجه الخصوص أعراض التسمم عند الضحايا، فإن المقذوفات التي أُطلقت على المناطق السكنية في حلب محشوة بالكلور

".

وشدد اللواء كوناشينكوف على أن الجانب الروسي سبق ولفت الانتباه إلى حقيقة أن منظمة "الخوذ البيضاء" العاملة في سوريا، كانت تحاول تنظيم استفزازات باستخدام المواد الكيميائية في المنطقة منزوعة السلاح حول إدلب لاتهام القوات الحكومية بشن هجمات بالأسلحة الكيميائية ضد السكان المحليين.

 

وقال: "من الواضح جدا أن "الخوذ البيضاء" على صلة مباشرة مع المنظمات الإرهابية في سوريا وعلى وجه الخصوص تلك المتواجدة في المنطقة منزوعة السلاح في إدلب"، لافتا إلى أن "الأخصائيين الروس يتابعون عن كثب الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، التي يتحمل الجانب التركي مسؤوليتها عموما".

روسيا اليوم
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