مقتل فتى في حادث سير تسبب بحادث آخر في بلدة انصار

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، عن مقتل فتى في حادث سير مروع في بلدة انصار، نتج عنه حادث سير آخر في المنطقة.

وفي التفاصيل ان الفتى علي حسن ملحم (15 عاما) فقد السيطرة على سيارة رباعية الدفع من نوع "CRV" كان يقودها واصطدم بقوة بعمود كهرباء عند المدخل الغربي لبلدة انصار. وأثناء قيام سيارة اسعاف تابعة ل"كشافة الرسالة الاسلامية" بنقله إلى المستشفى وقع حادث سير معها عند مفرق المشاع في انصار، ولم يفد عن وقوع إصابات، فنقلت سيارة اسعاف اخرى الفتى ملحم إلى مستشفى الشيخ راغب حرب في تول حيث ما لبث ان فارق الحياة.

وأفاد مندوب "الوطنية" في النبطية علي داوود، ان الحادث أدى أيضا إلى إصابة شخصين بجروح خطيرة، وأن الأجهزة الأمنية حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقا في الحادثين.