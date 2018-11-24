بالفيديو - صيادلة لبنان يختارون الأحد نقيبهم الجديد

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أكثر من 7000 صيدلي سددوا اشتراكاتهم سيقومون بواجبهم الإنتخابي وسيختارون الأحد بين لائحة "الاستقلال والنهوض النقابي" التي تضم تحالف التيار الوطني الحر وتيار المستقبل والقوات اللبنانية دعما للدكتور محمد المرقباوي لمركز نقيب. أما اللائحة الثانية فتضم تحالف الكتائب وحركة أمل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي تحت إسم "لنقابة فاعلة ومنتجة" دعما للدكتور غسان الأمين لمركز نقيب. وفيما التنافس النقابي والسياسي سيكون سيد الموقف الأحد من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية والنصف بعد الظهر، صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر بيان أكدت فيه إن الصيدلي زياد نصور لا يمثل التيار بأي شكل من الاشكال، وقالت: إنه بعد امعان نصور في خرق الانظمة الحزبية ومخالفته مجدداً لقرارات التيار الوطني الحر النقابية واصرار نصور على الترشح لعضوية مجلس نقابة صيادلة لبنان، قرر مجلس التحكيم في التيار بالاجماع فصل السيد زياد نصور من التيار مع الزامه بتسليم بطاقته الحزبية. ودعت اللجنة المركزية للاعلام في التيار الصيادلة للاقتراع للائحة "الاستقلال والنهوض النقابي" برئاسة الدكتور محمد المرقباوي التي تضم مرشحي التيار الرسميين. وهم: شادي مارون وسمير رزق لعضوية مجلس النقابة، انطوان سعادة لعضوية صندوق التقاعد، ودورا حداد لمجلس التأديب.