living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو - صيادلة لبنان يختارون الأحد نقيبهم الجديد

24
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكثر من 7000 صيدلي سددوا اشتراكاتهم سيقومون بواجبهم الإنتخابي وسيختارون الأحد بين لائحة "الاستقلال والنهوض النقابي" التي تضم تحالف التيار الوطني الحر وتيار المستقبل والقوات اللبنانية دعما للدكتور محمد المرقباوي لمركز نقيب. أما اللائحة الثانية فتضم تحالف الكتائب وحركة أمل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي تحت إسم "لنقابة فاعلة ومنتجة" دعما للدكتور غسان الأمين لمركز نقيب. وفيما التنافس النقابي والسياسي سيكون سيد الموقف الأحد من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية والنصف بعد الظهر، صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر بيان أكدت فيه إن الصيدلي زياد نصور لا يمثل التيار بأي شكل من الاشكال، وقالت: إنه بعد امعان نصور في خرق الانظمة الحزبية ومخالفته مجدداً لقرارات التيار الوطني الحر النقابية واصرار نصور على الترشح لعضوية مجلس نقابة صيادلة لبنان، قرر مجلس التحكيم في التيار بالاجماع فصل السيد زياد نصور من التيار مع الزامه بتسليم بطاقته الحزبية. ودعت اللجنة المركزية للاعلام في التيار الصيادلة للاقتراع للائحة "الاستقلال والنهوض النقابي" برئاسة الدكتور محمد المرقباوي التي تضم مرشحي التيار الرسميين. وهم: شادي مارون وسمير رزق لعضوية مجلس النقابة، انطوان سعادة لعضوية صندوق التقاعد، ودورا حداد لمجلس التأديب.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout