كنعان: قطع الحساب مطلوب بشكل ملحّ لمعرفة ما انفق والمحاسبة

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أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن "المطلوب تغيير ثقافة التعاطي في الدولة من خلال احترام القانون والموازنة او تطبيق القاعدة الاثني عشرية في غيابها وهذا يعني التقيد باعتمادات موازنة الـ٢٠١٨ ومراقبتها من المجلس النيابي وديوان المحاسبة ومراقب عقد النفقات في وزارة المال".

ورأى كنعان في حديث لقناة الـ"ال بي سي" إلى ان "اول مشكلة في سلسلة الرتب هي مشكلة تقدير الارقام وعدم احترام الاصلاحات لاسيما لناحية التوظيف ونفخ الملاك وهذه مسؤولية السلطة التنفيذية"، مضيفا: "اسأل عن قطع الحساب وهو مطلوب بشكل ملح كي يعرف الجميع انه خطوة اساسية لمعرفة ما انفق فعلياً وللمحاسبة".