قوى الأمن: تدابير سير في الغازية بسبب الماراثون

A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "يقام صباح الغد بتاريخ 25/11/2018 ماراثون في بلدة الغازية، ويتضمن 3 سباقات. لذلك سيتم تحويل السير اعتبارا من الساعة 5,30 صباحا ولغاية الانتهاء، عن الطرقات التالية:

- طريق سينيق البحري باتجاه الأوتوستراد السريع.

- تقاطع الزهراني دوار بلال فحص باتجاه الاوتوستراد السريع.

- تقاطع مفرق المعمارية السفير قطع جزئي.

- دوار الريجي قطع جزئي.

- دوار البشرون قطع جزئي.

- دوار الرابطة قطع جزئي.

- تقاطع درب السيم من الساعة 7,00 حتى الساعة 10,00

- جسر قناريت مفرق الغازية قطع جزئي.

- جسر الغازية العاملية قطع جزئي.

- من صيدا الأوتوستراد البحري تحويل السير الى الاوتوستراد السريع.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة على الطرقات حفاظا على سلامة المتسابقين ومنعا للازدحام".